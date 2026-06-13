وزیراعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیراعظم نے علاقائی امن کے Efforts اور سفارتی تعاون پر بات کی

وزیراعظم شہباز شریف نے قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے فون پر بات چیت کی جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن کے Efforts اور سفارتی تعاون کے بارے میں بات کی۔
اسلام آباد (دنيا نيوز) - وزيراعظم شہباز شريف نے قطر کے وزيراعظم اور وزير خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی سے فون پر بات چیت کی جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن کے Efforts اور سفارتی تعاون کے بارے میں بات کی، جس کے دوران قطر نے پاکستان کی تعمیر وحدت کے کردار کو تسلیم کیا۔ اس بات چیت کے دوران، وزیراعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے لیے اپنی بہترین خواہشات کا اظہار کیا، ساتھ ہی پاکستان کے بھائی بھائیوں کے لیے بھی۔ قطر کے وزیراعظم نے اپنے جذبات کو واپس کیا اور پاکستان اور اس کے رہنماؤں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس بات پر شکریہ ادا کیا کہ قطر نے اسلام آباد کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے جو گلف کے بحران کے دوران امن کے لیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ، بات چیت کے دوران شریک ہونے والی ترقیوں کے مطابق، متعلقہ پارٹیوں کے درمیان امن کا معاہدہ قریبہ قریب دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ قطر کے وزیراعظم نے پاکستان کی سفارتی تعاون پر پہل کر اپنی تعریف کی اور وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے اور اس کو جاری رکھنے کے لیے ان کی کردار کا اعتراف کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کو جاری رکھنے اور سازشیانہ رابطے میں تمام ذمہ داروں کے درمیان سازشیانہ رابطے کو فروغ دینے میں بڑھتی ہوئی حصہ ڈالا ہے۔ شیخ ال ثانی نے دوبارہ اعلان کیا کہ قطر پاکستان کی امن کے لیے مکمل طور پر حمایت فراہم کرے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی کوششیں اس علاقے میں استحکام اور تعاون کو یقینی بنانے میں مدد فراہم کریں گی۔ اس موقع پر، وزیراعظم شہباز شریف نے دوبارہ قطر کے امیر کو پاکستان کے لیے سرکاری دورے کے لیے مدعو کیا، جس کی سابقہ طور پر دونوں طرف نے اتفاق کیا تھا اور اب بھی زیر تعویذ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کو ختم کرنے کے لیے قریبی تعاون برقرار رکھنے اور باقاعدہ مشاورتوں کے ذریعے bilateral engagement کو مضبوط بنانے اور جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا.
اسلام آباد (دنيا نيوز) - وزيراعظم شہباز شريف نے قطر کے وزيراعظم اور وزير خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی سے فون پر بات چیت کی جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن کے Efforts اور سفارتی تعاون کے بارے میں بات کی، جس کے دوران قطر نے پاکستان کی تعمیر وحدت کے کردار کو تسلیم کیا۔ اس بات چیت کے دوران، وزیراعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے لیے اپنی بہترین خواہشات کا اظہار کیا، ساتھ ہی پاکستان کے بھائی بھائیوں کے لیے بھی۔ قطر کے وزیراعظم نے اپنے جذبات کو واپس کیا اور پاکستان اور اس کے رہنماؤں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس بات پر شکریہ ادا کیا کہ قطر نے اسلام آباد کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے جو گلف کے بحران کے دوران امن کے لیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ، بات چیت کے دوران شریک ہونے والی ترقیوں کے مطابق، متعلقہ پارٹیوں کے درمیان امن کا معاہدہ قریبہ قریب دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ قطر کے وزیراعظم نے پاکستان کی سفارتی تعاون پر پہل کر اپنی تعریف کی اور وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے اور اس کو جاری رکھنے کے لیے ان کی کردار کا اعتراف کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کو جاری رکھنے اور سازشیانہ رابطے میں تمام ذمہ داروں کے درمیان سازشیانہ رابطے کو فروغ دینے میں بڑھتی ہوئی حصہ ڈالا ہے۔ شیخ ال ثانی نے دوبارہ اعلان کیا کہ قطر پاکستان کی امن کے لیے مکمل طور پر حمایت فراہم کرے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی کوششیں اس علاقے میں استحکام اور تعاون کو یقینی بنانے میں مدد فراہم کریں گی۔ اس موقع پر، وزیراعظم شہباز شریف نے دوبارہ قطر کے امیر کو پاکستان کے لیے سرکاری دورے کے لیے مدعو کیا، جس کی سابقہ طور پر دونوں طرف نے اتفاق کیا تھا اور اب بھی زیر تعویذ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کو ختم کرنے کے لیے قریبی تعاون برقرار رکھنے اور باقاعدہ مشاورتوں کے ذریعے bilateral engagement کو مضبوط بنانے اور جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا
وزیراعظم شہباز شریف قطر کے وزیراعظم علاقائی امن کے Efforts سفارتی تعاون پاکستان
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakistan's Finance Minister Presents Budget for Fiscal Year 2026-27Finance Minister Muhammad Aurangzeb presented the federal budget for fiscal year 2026-27 in the National Assembly, highlighting Pakistan's growing importance and the country's efforts to promote peace in the region.
Read more »
Dar, Swiss foreign minister welcome progress in US-Iran reconciliation effortsDeputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar held a telephone conversation with Swiss Foreign Minister Ignazio Cassis on Friday, during which the two
Read more »
امریکا اور ایران کے درمیان棉Case: 'U.S.-Irano ki qareeb aane walae agreement' in Urduفairaalee interior minister Mohsin Naqvi ka kehna hai ke US-Iran agreement jaldee final hone wala hai aur Pakistan ke prime minister Shehbaz Sharif aur field marshal Asim Munir iske signing ceremony mein Pakistan ko prasent karein ge. Naqvi ne kaha ke agreement aakhri stages mein hai aur iske nateeje se global economic challenges me farq aana mumkin hai. Pakistan ne diplomatic efforts ke zariye fuel supplies ko mehfooz kiya hai aur fuel prices ki badhawat ko mehfooz kiya hai, warna fuel prices 250 rupay tak badh sakte thay.
Read more »