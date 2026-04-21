وزیراعظم شہباز شریف کا جنگ بندی میں توسیع کا خیرمقدم، صدر زرداری کی صحت کے حوالے سے وضاحت

وزیراعظم شہباز شریف نے جنگ بندی میں توسیع پر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور اسے خطے میں امن کی جانب اہم قدم قرار دیا، جبکہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے صدر زرداری کی صحت سے متعلق افواہوں کی تردید کی۔
وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے غزہ اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے جنگ بندی میں توسیع کے فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کو قبول کرنے پر ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیراعظم نے اپنے تفصیلی بیان میں کہا کہ جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ ایک نہایت مثبت اور دوررس نتائج کا حامل قدم ہے جو کہ جاری سفارتی کوششوں کو نہ صرف تقویت بخشے گا بلکہ خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک ٹھوس بنیاد بھی فراہم کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں مذاکرات
کا عمل ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے دیرپا امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ اس اقدام سے عالمی برادری کو ایک واضح پیغام گیا ہے کہ جنگ کے بجائے پرامن بقائے باہمی کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ اس اہم پیش رفت کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے پاک فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت خطے میں امن کے قیام کے لیے ایک صفحے پر ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایران پر ممکنہ حملوں کو مؤخر کرنے کا فیصلہ خطے کو ایک بڑی تباہی سے بچانے کے لیے نہایت ناگزیر تھا۔ اسلام آباد میں منعقد ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ یہ مذاکرات ایک جامع اور پائیدار امن معاہدے پر منتج ہوں گے۔ پاکستان کی یہ دیرینہ خواہش ہے کہ خطہ جنگ و جدل سے پاک ہو اور تمام ممالک اپنی توانائیاں عوام کی ترقی اور خوشحالی پر صرف کریں۔ آخر میں وزیراعظم شہباز شریف نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کا مکمل احترام کریں اور کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے گریز کریں تاکہ پرامن مذاکرات کے عمل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن کا علمبردار ہے اور عالمی امن کے لیے اپنی سفارتی کوششیں پوری ایمانداری اور سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھے گا۔ اسلام آباد مذاکرات کو انہوں نے کشیدگی کے مستقل خاتمے کی جانب ایک فیصلہ کن پیش رفت قرار دیا ہے۔ دریں اثنا، سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے بھی ایک بیان میں واضح کیا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری مکمل طور پر خیریت سے ہیں اور عوام کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی بے بنیاد اور جھوٹی خبروں پر ہرگز کان نہ دھریں، کیونکہ ایسی افواہیں محض انتشار پھیلانے کے لیے چلائی جا رہی ہیں
