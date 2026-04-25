وزیراعظم نے سولر پینل اوورانوائسنگ کیس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کردی

وزیراعظم شہباز شریف نے 120 ارب روپے کے سولر پینل اوورانوائسنگ منی لانڈرنگ کیس میں ملوث افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی کا حکم دیا ہے۔ وزیراعظم نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور جرمانے وصولی پر زور دیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے 120 ارب روپے کے سولر پینل اوورانوائسنگ منی لانڈرنگ کیس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کردی ہے۔ وزیراعظم آفس سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق، وزیراعظم نے 2017 سے 2022 تک جاری رہنے والی اس غیر قانونی اسکیم پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس اسکینڈل میں متعدد سرکاری اداروں کی جانب سے غفلت اور لاپروائی کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیراعظم نے واضح طور پر ہدایت کی ہے کہ اس اسکینڈل میں ملوث تمام سرکاری افسران اور اہلکاروں کی فوری نشاندہی کی جائے اور ان کے خلاف بلا تاخیر محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ وزیراعظم نے احتساب کو یقینی بنانے کے لیے وزیراعظم آفس کی جانب سے دو اعلیٰ سطحی کمیٹیاں تشکیل دینے کی منظوری دی ہے جو تادیبی کارروائی اور قانونی چارہ جوئی کی نگرانی کریں گی۔ پہلی کمیٹی، 'کمیٹی برائے تادیبی کاروائی'، اوورانوائسنگ میں سہولت کاری کرنے والے متعلقہ اداروں کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی نگرانی کرے گی۔ اس کمیٹی کی سربراہی سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کریں گے اور اس میں اسٹیٹ بینک، ایف بی آر، ایف آئی اے اور آئی بی کے سینئر افسران شامل ہوں گے۔ دوسری کمیٹی، 'مانیٹرنگ انویسٹی گیشن اینڈ پراسیکیوشن کمیٹی'، سولر پینلز کی اوورانوائسنگ سے منسلک ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کے مقدمات کی تحقیقات اور قانونی کارروائی میں معاونت کرے گی۔ اس کمیٹی کی سربراہی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس پاکستان کسٹمز کریں گے اور اس میں اینٹی منی لانڈرنگ اتھارٹی، چیف کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ایف آئی اے اور آئی بی کے سینئر افسران شامل ہوں گے۔ وزیراعظم آفس نے واضح کیا ہے کہ دونوں کمیٹیاں ہر پندرہ روز بعد اپنی کارکردگی اور پیشرفت کی رپورٹ وزیراعظم آفس کو جمع کرانے کی پابند ہوں گی۔ وزیراعظم نے وزیرِ قانون کو کراچی اور اسلام آباد میں دو قابل وکلاء کو خصوصی پراسیکیوٹرز نامزد کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ ان مقدمات کی مؤثر طریقے سے پیروی کی جا سکے۔ ایف بی آر کے ڈائریکٹوریٹ آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ نے اس بڑے اسکینڈل کو بے نقاب کیا تھا، جس میں درآمدکنندگان نے اوورانوائسنگ کے ذریعے 120 ارب روپے مالیت کی فنڈز بیرون ملک منتقل کیں۔ کسٹمز ایڈجوڈیکیشن اتھارٹی نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں جعلی کمپنیوں پر الزامات ثابت ہونے کے بعد 111 ارب روپے کے جرمانے عائد کر دیے ہیں۔ کمپنیوں کے علاوہ افراد پر بھی الگ سے جرمانے کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم آفس کے مطابق، احتساب ی کارروائی کے اگلے مرحلے میں جرمانوں کی وصولی، غیر قانونی کمائی سے بنائے گئے اثاثوں کی ضبطگی اور تجارتی منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے نظام میں اصلاحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اقدامات صرف نجی افراد اور کمپنیوں کو ہی نہیں بلکہ سرکاری افسران کو بھی کڑے احتساب کے دائرے میں لائیں گے۔ وزیراعظم نے ایرانی وزیرخارجہ کی روانگی کے بعد صدر ابراہیم رئیسی سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا اور 50 منٹ تک گفتگو کی۔ اس دوران باہمی تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب، یورپی یونین کراچی میں پانی کی فراہمی اور سیلاب متاثرین کے لیے قرض دینے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں.
وزیراعظم شہباز شریف نے 120 ارب روپے کے سولر پینل اوورانوائسنگ منی لانڈرنگ کیس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کردی ہے۔ وزیراعظم آفس سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق، وزیراعظم نے 2017 سے 2022 تک جاری رہنے والی اس غیر قانونی اسکیم پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس اسکینڈل میں متعدد سرکاری اداروں کی جانب سے غفلت اور لاپروائی کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیراعظم نے واضح طور پر ہدایت کی ہے کہ اس اسکینڈل میں ملوث تمام سرکاری افسران اور اہلکاروں کی فوری نشاندہی کی جائے اور ان کے خلاف بلا تاخیر محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ وزیراعظم نے احتساب کو یقینی بنانے کے لیے وزیراعظم آفس کی جانب سے دو اعلیٰ سطحی کمیٹیاں تشکیل دینے کی منظوری دی ہے جو تادیبی کارروائی اور قانونی چارہ جوئی کی نگرانی کریں گی۔ پہلی کمیٹی، 'کمیٹی برائے تادیبی کاروائی'، اوورانوائسنگ میں سہولت کاری کرنے والے متعلقہ اداروں کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی نگرانی کرے گی۔ اس کمیٹی کی سربراہی سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کریں گے اور اس میں اسٹیٹ بینک، ایف بی آر، ایف آئی اے اور آئی بی کے سینئر افسران شامل ہوں گے۔ دوسری کمیٹی، 'مانیٹرنگ انویسٹی گیشن اینڈ پراسیکیوشن کمیٹی'، سولر پینلز کی اوورانوائسنگ سے منسلک ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کے مقدمات کی تحقیقات اور قانونی کارروائی میں معاونت کرے گی۔ اس کمیٹی کی سربراہی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس پاکستان کسٹمز کریں گے اور اس میں اینٹی منی لانڈرنگ اتھارٹی، چیف کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ایف آئی اے اور آئی بی کے سینئر افسران شامل ہوں گے۔ وزیراعظم آفس نے واضح کیا ہے کہ دونوں کمیٹیاں ہر پندرہ روز بعد اپنی کارکردگی اور پیشرفت کی رپورٹ وزیراعظم آفس کو جمع کرانے کی پابند ہوں گی۔ وزیراعظم نے وزیرِ قانون کو کراچی اور اسلام آباد میں دو قابل وکلاء کو خصوصی پراسیکیوٹرز نامزد کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ ان مقدمات کی مؤثر طریقے سے پیروی کی جا سکے۔ ایف بی آر کے ڈائریکٹوریٹ آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ نے اس بڑے اسکینڈل کو بے نقاب کیا تھا، جس میں درآمدکنندگان نے اوورانوائسنگ کے ذریعے 120 ارب روپے مالیت کی فنڈز بیرون ملک منتقل کیں۔ کسٹمز ایڈجوڈیکیشن اتھارٹی نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں جعلی کمپنیوں پر الزامات ثابت ہونے کے بعد 111 ارب روپے کے جرمانے عائد کر دیے ہیں۔ کمپنیوں کے علاوہ افراد پر بھی الگ سے جرمانے کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم آفس کے مطابق، احتسابی کارروائی کے اگلے مرحلے میں جرمانوں کی وصولی، غیر قانونی کمائی سے بنائے گئے اثاثوں کی ضبطگی اور تجارتی منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے نظام میں اصلاحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اقدامات صرف نجی افراد اور کمپنیوں کو ہی نہیں بلکہ سرکاری افسران کو بھی کڑے احتساب کے دائرے میں لائیں گے۔
وزیراعظم شہباز شریف سولر پینل اوورانوائسنگ منی لانڈرنگ احتساب جرمانہ
United States Latest News, United States Headlines
