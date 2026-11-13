وزیر اعظم اور صدر زرداری نے ذیابیطس کنٹرول کے لیے اجتماعی کوششوں کا مطالبہ کیا
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی ذیابیطس روز کے موقع پر ابتدائی اسکیننگ اور 6.8 ارب روپے کی سرمایہ کاری پر زور دیا ہے۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی ذیابیطس روز کے موقع پر ملک میں ذیابیطس کے پھیلاؤ کو روکنے اور کنٹرول کرنے کے لیے فوراً اجتماعی کوششوں کا مطالبہ کیا ہے۔ دونوں قیادتوں نے اپنی الگ الگ پیغامات میں شہریوں کو ابتدائی اسکیننگ، بروقت تشخیص اور صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ہدایت کی ہے۔
وزیر اعظم نے 6.8 ارب روپے مختص کیے
وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح طور پر بتایا کہ وفاقی حکومت نے ذیابیطس mellitus کے روک تھام اور کنٹرول کے لیے وزیر اعظم پروگرام کے تحت 6.8 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اس مالیاتی امداد کا بنیادی مقصد ملک بھر میں ابتدائی تشخیص کی سہولیات کو وسعت دینا اور بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے اداروں کو مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ اس پروگرام کے ذریعے مریضوں تک تشخیص اور علاج کی سہولیات کی دستیابی کو بہتر بنایا جائے گا تاکہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔Also readپنجاب میں کورونا وائرس کے کیسزکی شرح میں اضافہ
وزیر اعظم شہباز شریف نے ذیابیطس کو پاکستان میں ایک سنگین عوامی صحت کے مسئلے کے طور پر پیش کیا ہے، جس پر فوری توجہ دینا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمپلیکیشنز سے بچنے کے لیے ابتدائی اسکیننگ اور بروقت طبی مداخلت انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ باقاعدہ ورزش، متوازن غذائی عادات اور طبی چیک اپ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ اس وبائی بیماری سے متعلقہ خطرات کو کم کیا جا سکے۔
صدر نے غیر تشخیص شدہ کیسز کا خدشہ ظاہر کیا
صدر آصف علی زرداری نے انٹرنیشنل ڈائی بیٹیز فیڈریشن کے اعداد و شمار حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سال 2024 میں پاکستان میں 34.5 ملین بالغ افراد ذیابیطس کے شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک چوتھائی سے زیادہ افراد کو اپنی بیماری کا علم تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے علاج کا موقع ضائع ہو رہا ہے۔ صدر زرداری نے شہریوں کو ذائقے میں موجود چینی کے استعمال میں کمی لانے، باقاعدہ جسمانی سرگرمیاں انجام دینے اور بروقت میڈیکل اسکیننگ کروانے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔
صدر آصف علی زرداری نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں، صحت کے پیشہ ورانہ اداروں، تعلیمی اداروں اور میڈیا کو فوری طور پر مربوط عوامی شعور بیدار کرنے کے مہمات چلانے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کا خاص زور دیہی اور دور دراز علاقوں میں ان مہمات کو نافذ کرنے پر ہے تاکہ وہاں کے لوگ بھی جدید طبی خدمات اور حفاظتی تدابیر کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔
ابتدائی کارروائی عالمی نعرہ ہے
صدر اور وزیر اعظم نے اس سال کے عالمی ذیابیطس روز کے موضوع "ذیابیطس پر ابتدائی کارروائی" کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ وقت ضائع کیے بغیر قدم اٹھانا ضروری ہے۔ ان دونوں رہنماؤں نے واضح کیا ہے کہ بیماری کی شناخت میں تاخیر نہ کرنے سے مریض کی زندگی بچائی جا سکتی ہے اور صحت کے نظام پر بوجھ کم ہوتا ہے۔
یہ خطابات اسی ہفتے (ہفتہ) کے موقع پر جاری کیے گئے، جب عالمی سطح پر ذیابیطس کے خطرات کے بارے میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ حکام کا ماننا ہے کہ اگر شہریوں کو خود احتسابی کا احساس دلایا گیا اور سرکاری سطح پر مضبوط انفراسٹرکچر فراہم کیا گیا، تو مستقبل قریب میں ذیابیطس سے متعلقہ اموات میں نمایاں کمی ممکن ہے۔
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