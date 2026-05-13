وزیر دفاع خواجہ آصف کی افغانستان کو کھلی جنگ کی وارننگ اور بھارت کے پراکسی کردار کا انکشاف

وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں افغانستان کو خبردار کیا کہ دہشت گردوں کی سرپرستی کی صورت میں پاکستان سخت ردعمل دے گا، انہوں نے کابل کو بھارت کا پراکسی قرار دیا۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے ایک انتہائی اہم اور حساس اجلاس کے دوران افغانستان کو ایک ایسی سخت وارننگ دی ہے جس نے خطے کی سفارتی اور دفاعی صورتحال میں ایک نئی شدت پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ اگر کابل کی حکومت نے پاکستانی ریاست کے خلاف کارروائیوں میں مصروف دہشت گردوں کو پناہ دینا اور ان کی سرپرستی کرنا بند نہ کیا تو پاکستان اب مزید صبر نہیں کرے گا اور کھلی جنگ کے لیے تیار ہے۔ خواجہ آصف نے اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا کہ افغانستان کی موجودہ پالیسی پاکستان کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کابل کی حکومت اب پاکستان کے خلاف بھارت کی ہندوتوا جنگ لڑ رہی ہے اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ دہلی اور کابل کی پالیسیاں اب ایک ہی رخ پر چل رہی ہیں۔ ان کے مطابق بھارت نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے اور اب وہ براہ راست پاکستان سے ٹکرانے کے بجائے افغانستان کو بطور پراکسی استعمال کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جا سکے اور دہشت گردی کے ذریعے ملک میں عدم استحکام پیدا کیا جائے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ کابل کی حکومت نے اپنی آزادانہ پالیسی کو چھوڑ کر بھارت ی ایجنڈے کو اپنا لیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی سرحدوں پر خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ سفارتی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر دفاع نے بتایا کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ترجیح دی ہے اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان نے تین مختلف ممالک کے ذریعے انتہائی سنجیدہ سفارتی کوششیں کیں تاکہ کابل کو دہشت گردوں کے خلاف سخت اقدامات پر راضی کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی وفد نے افغان حکومت کے ساتھ طویل مذاکرات کیے، جن میں سے بعض نشستیں تو مسلسل 19 گھنٹے تک جاری رہیں تاکہ ایک مشترکہ راستہ نکالا جا سکے اور دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ جب پاکستان دہشت گردی کی شدید لہر کے باوجود مذاکرات کا راستہ کھلا رکھے ہوئے تھا، تب بھی دوسری جانب سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ خواجہ آصف کے مطابق افغان حکومت اس بات پر کوئی ٹھوس ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی سرزمین کو پاکستانی території پر حملوں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ رویہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کابل اب بھارت کے اثر و رسوخ میں ہے اور وہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کسی بھی قسم کے معاہدے یا عہد کی پاسداری کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جس نے پاکستان کو اب اپنے دفاعی اختیارات استعمال کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ملکی صورتحال پر بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے زور دیا کہ دہشت گردی کا مقابلہ اب صرف ایک صوبائی مسئلہ نہیں رہا بلکہ یہ ایک قومی مسئلہ بن چکا ہے جس کا تعلق پاکستان کی بقا اور سلامتی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز اب اس بات پر متفق ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کیا جائے اور اسے کسی بھی سیاسی یا صوبائی رنگ میں رنگنے کے بجائے ایک قومی چیلنج کے طور پر دیکھا جائے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں دہشت گردی کے موضوع پر ایک باقاعدہ اور جامع بحث کی ضرورت پر زور دیا تاکہ تمام رہنما مل کر اس مسئلے کا حل نکال سکیں۔ انہوں نے پاک فوج کے جوانوں کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فوج کے سپاہی ملک کے تمام صوبوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تاکہ وطن کی سرحدیں محفوظ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سابقہ قبائلی علاقوں کے لیے کیے گئے وعدوں پر بھی بات کی اور کہا کہ ان علاقوں کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے وہ ابھی تک مکمل طور پر پورے نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ تمام صوبے فنڈز فراہم کرنے پر متفق تھے، لیکن وفاقی حکومت نے ان مسائل کے حل میں صرف جزوی ذمہ داری نبھائی ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں ترقیاتی کاموں اور امن کی بحالی میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان علاقوں کی محرومیوں کو دور کرنا اب وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ریاست کے ساتھ ان کا تعلق مزید مضبوط ہو سکے.
