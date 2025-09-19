وزیر اعظم کا حکم: وفاقی دارالحکومت میں سعودی عرب کے قومی دن تک چراغاں جاری رہے گا

وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں سعودی عرب کے قومی دن تک چراغاں جاری رکھا جائے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدے کا جشن۔ شہریوں کا اظہار تشکر اور امید۔ بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔
وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں جاری چراغاں کو سعودی عرب کے قومی دن 23 ستمبر تک جاری رکھا جائے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدے کا جشن منانے کے لیے شروع کیا گیا چراغاں 23 ستمبر تک جاری رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں جاری چراغاں کو سعودی عرب کے قومی دن 23 ستمبر تک جاری رکھا جائے۔ سرکاری اور نجی عمارتوں کو سعودی عرب کے پرچم کے رنگ کی سبز روشنیوں سے مزین کیا گیا ہے۔ ریڈ زون سمیت شہر کی مختلف شاہراہوں پر سعودی بادشاہ، ولی
عہد، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصویروں پر مبنی قد آدم ہورڈنگز لگائے گئے ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کے پرچم بھی بڑی تعداد میں شاہراہوں اور عمارتوں پر لہرائے گئے ہیں۔\دوسری جانب، وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں شاندار استقبال اور اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کو لے کر پاکستانی شہری انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں نے کہا کہ سعودی عرب کی حفاظت ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ نہ بھی ملے تب بھی پاک سرزمین کی حفاظت کی خاطر ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جس طرح اسرائیل ایک ایک کر کے مسلمان ممالک پر چڑھائی کر رہا ہے، اگر مسلمان ملکوں کا بلاک بن جائے تو اسرائیل سمیت کسی ملک کو بھی ایسی کارروائی کی جرأت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ، بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ پارلیمان میں بھی اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے اور عوام کا فیصلہ مانے، مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی۔\اس موقع پر، شہریوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تعلقات کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ دوستی خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ، شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ اس میں سرمایہ کاری، تجارت اور سیاحت کو فروغ دینا شامل ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور تعاون دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ، شہریوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ کوششیں کرنی چاہئیں، جو کہ خطے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ آخر میں، شہریوں نے دونوں ممالک کی قیادت سے اپیل کی کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کریں اور خطے کو خوشحال بنائیں، تاکہ دونوں ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ پاکستان کی عوام کو امید ہے کہ ان اقدامات سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے
