وزیراعظم کے اجلاس میں گلگت بلتستان انتخابات کی سیکیورٹی پلان کی جانچ

وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قیادت میں اجلاس کا انعقاد کیا جس میں گلگت بلتستان انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔
وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قیادت میں امن و سیکیورٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں خصوصی توجہ گلگت بلتستان میں رواں برس منعقد ہونے والے انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے پر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کو سکیورٹی پلaning اور اس پر عمل درآمد کے بارے میں مبارک بادی دی اور کہا کہ حکومت جمہوری عمل اور秋天ی انتخابات کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیراعظم نے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل (IG) پولیس، ایڈیشنل DG رینجرز اور دیگر سیکیورٹی ذمہ داران کی بریفنگ سنی، جنہوں نے سیکیورٹی کے ہر پہلؤوں کو تفصیل سے بتایا۔ ووٹنگنگ کے عمل میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز کی گھنٹوں، رینجرز، سمی risenوی ذمہ داران کی تعینات کی گئی ہے۔ پولیس کی طرف سے سکیورٹی چیک پوسٹس کا قیام، کارروائیوں کے دوران ووٹرز کے تحفظ کے لیے ہیلیکوپٹر اور ڈرون کی مدد لینے کی سہولت بھی شامل ہے۔ محسن نقوی نے بتایا کہ انتخاب کے عمل کے دوران ملک بھر میں خصوصی انتظامات کئے گئے ہیں، خاص طور پر گلیگ بلتستان میں سیکیورٹی کا بہتر انتظام کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام سیکیورٹی ویل دادز کو بخیریت سے پہلے سے ہیтету ہیں اور آپریشنل پلان بھی تیار ہے۔ وزیراعظم نے سکیورٹی فورسز کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا واضح ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی دشمن ہوسے، ہم جمہوریت کو مضبوط بنائیں گے۔ گلگت بلتستان کے ووٹرز کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے سکیورٹی کے علاوہ سٹیٹسٹکیاں بھی آپریشنل پلان کے حصے میں شامل ہیں.
