Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

وزیراعظم کے اجلاس میں گلگت بلتستان انتخابات کی سیکیورٹی پلان کی جانچ

پاکستان News

وزیراعظم کے اجلاس میں گلگت بلتستان انتخابات کی سیکیورٹی پلان کی جانچ
وزیراعظم شہباز شریفمحسن نقویگلگت بلتستان انتخابات
📆31/05/2026 6:59 pm
📰ExpressNewsPK
76 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 53%

وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قیادت میں اجلاس کا انعقاد کیا جس میں گلگت بلتستان انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔

وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قیادت میں امن و سیکیورٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں خصوصی توجہ گلگت بلتستان میں رواں برس منعقد ہونے والے انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے پر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کو سکیورٹی پلaning اور اس پر عمل درآمد کے بارے میں مبارک بادی دی اور کہا کہ حکومت جمہوری عمل اور秋天ی انتخابات کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیراعظم نے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل (IG) پولیس، ایڈیشنل DG رینجرز اور دیگر سیکیورٹی ذمہ داران کی بریفنگ سنی، جنہوں نے سیکیورٹی کے ہر پہلؤوں کو تفصیل سے بتایا۔ ووٹنگنگ کے عمل میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز کی گھنٹوں، رینجرز، سمی risenوی ذمہ داران کی تعینات کی گئی ہے۔ پولیس کی طرف سے سکیورٹی چیک پوسٹس کا قیام، کارروائیوں کے دوران ووٹرز کے تحفظ کے لیے ہیلیکوپٹر اور ڈرون کی مدد لینے کی سہولت بھی شامل ہے۔ محسن نقوی نے بتایا کہ انتخاب کے عمل کے دوران ملک بھر میں خصوصی انتظامات کئے گئے ہیں، خاص طور پر گلیگ بلتستان میں سیکیورٹی کا بہتر انتظام کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام سیکیورٹی ویل دادز کو بخیریت سے پہلے سے ہیтету ہیں اور آپریشنل پلان بھی تیار ہے۔ وزیراعظم نے سکیورٹی فورسز کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا واضح ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی دشمن ہوسے، ہم جمہوریت کو مضبوط بنائیں گے۔ گلگت بلتستان کے ووٹرز کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے سکیورٹی کے علاوہ سٹیٹسٹکیاں بھی آپریشنل پلان کے حصے میں شامل ہیں.

وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قیادت میں امن و سیکیورٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں خصوصی توجہ گلگت بلتستان میں رواں برس منعقد ہونے والے انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے پر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کو سکیورٹی پلaning اور اس پر عمل درآمد کے بارے میں مبارک بادی دی اور کہا کہ حکومت جمہوری عمل اور秋天ی انتخابات کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیراعظم نے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل (IG) پولیس، ایڈیشنل DG رینجرز اور دیگر سیکیورٹی ذمہ داران کی بریفنگ سنی، جنہوں نے سیکیورٹی کے ہر پہلؤوں کو تفصیل سے بتایا۔ ووٹنگنگ کے عمل میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز کی گھنٹوں، رینجرز، سمی risenوی ذمہ داران کی تعینات کی گئی ہے۔ پولیس کی طرف سے سکیورٹی چیک پوسٹس کا قیام، کارروائیوں کے دوران ووٹرز کے تحفظ کے لیے ہیلیکوپٹر اور ڈرون کی مدد لینے کی سہولت بھی شامل ہے۔ محسن نقوی نے بتایا کہ انتخاب کے عمل کے دوران ملک بھر میں خصوصی انتظامات کئے گئے ہیں، خاص طور پر گلیگ بلتستان میں سیکیورٹی کا بہتر انتظام کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام سیکیورٹی ویل دادز کو بخیریت سے پہلے سے ہیтету ہیں اور آپریشنل پلان بھی تیار ہے۔ وزیراعظم نے سکیورٹی فورسز کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا واضح ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی دشمن ہوسے، ہم جمہوریت کو مضبوط بنائیں گے۔ گلگت بلتستان کے ووٹرز کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے سکیورٹی کے علاوہ سٹیٹسٹکیاں بھی آپریشنل پلان کے حصے میں شامل ہیں

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

وزیراعظم شہباز شریف محسن نقوی گلگت بلتستان انتخابات سیکیورٹی پلان وزارت داخلہ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-31 21:58:56