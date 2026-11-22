وزیر قانون نے استنبول میں خواتین کے حقوق کے فروغ پر زور دیا
پاکستان کی وزیر قانون آزاد نظیر طرار نے استنبول میں خواتین کے حقوق، تعلیم اور مساوی مواقع کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
وزیر قانون پاکستان آزاد نظیر طرار نے ترکی کے شہر استنبول میں منعقد ہونے والی ساتویں بین الاقوامی خواتین اور انصاف سمٹ میں شرکت کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے خواتین کے حقوق ، تعلیم، مساوی مواقع اور لڑکیوں کی حفاظت کے حوالے سے ملک کے مضبوط عزم کا اظہار کیا۔ یہ اطلاعات 22 نومبر 2026 کو سڈے این ایچ ڈی ٹی وی پر نشر کی گئیں جس میں پاکستانی حکومت کی خواتین کی قومی سطح پر ترجیحات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا۔
استنبول سمٹ کا مقصد اور اہم فیچرز
سترہ فروری سے دو روزہ جاری رہنے والی اس بین الاقوامی کانفرنس کا مرکزی موضوع "کنسٹرفکٹڈ بیوٹیز" تھا جس کا مقصد تاریخ، ثقافت، کاروبار اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے خوبصورتی کے معیارات کے تصور کو سمجھنا تھا۔ اس ایونٹ میں چودہ ممالک سے تعلق رکھنے والے بیئیس اسپیکرز نے شرکت کی تاکہ یہ بحث کی جا سکے کہ سماجی توقعات اور خوبصورتی کے معیارات خواتین کی زندگیوں، شناخت اور انتخاب پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔Also readMisbah Arshad showcases Pakistan’s Markhor at 75th Miss Universe costume show
پاکستانی وفد کی قیادت سینٹر آزاد نظیر طرار نے کی جبکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایم پی اے سارہ احمد بھی اس کے اہم رکن تھیں۔ سارہ احمد جنڈر مین سٹرمنگ کے کنوینر اور چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی چیئرپرسن کے عہدے فائز ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی وزارت سے مہرین گل اور ڈاکٹر عارف بھی اس وفد کا حصہ تھے جو پاکستانی نمائندگی میں اپنی خدمات سرانجام دے رہے تھے۔
تعلیم اور معاشی آزادی پر زور دیا
اس سمٹ کو مخاطب کرتے ہوئے آزاد نظیر طرار نے وضاحت کی کہ پاکستان خواتین کے لیے مساوی حقوق، احترام اور مواقع فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر متعهد ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ سیاست، کاروبار، تعلیم، سماجی زندگی اور پیشہ ورانہ شعبوں میں خواتین کی فعال شرکت ملک کی کلیدی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کو بہتر تعلیم، روزگار اور معاشی خود انحصاری تک رسائی فراہم کرنا حکومت کی پالیسی کا اہم حصہ ہے۔
وزیر قانون نے یہ بھی اپیل کی کہ فیصلہ سازی کی عہدہ داریوں میں خواتین کی نمائندگی میں اضافہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشرتی تحفظ میں بہتری لانا اور خواتین کی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے حکومت مسلسل کوشاں ہے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ اسلام خواتین کو وقار، مساوات اور بنیادی حقوق عطا کرتا ہے اور ان حقوق کی حفاظت معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی تعریف اور اہمیت
اس موقع پر آزاد نظیر طرار نے پنجاب چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی طرف سے لڑکیوں کی حفاظت اور حمایت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھی سراہना کی۔ انہوں نے اس ادارے کے وہ کاموں کی تعریف کی جن کا مقصد لڑکیوں کو بنیادی تعلیم، ری ہیبیلی ٹیشن، محفوظ ماحول اور بہتر مستقبل کے مواقع فراہم کرنا ہے۔
یہ سمٹ نہ صرف ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم تھا بلکہ یہ دنیا بھر کے ماہرین اور سیاست دانوں کے لیے خواتین کی سماجی حیثیت کو بہتر بنانے کے استراتيجیات شیئر کرنے کا ایک اہم موقع بھی ثابت ہوا۔ پاکستانی وفد کی اس میں شرکت نے علاقائی سطح پر خواتین کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں بات چیت کو مزید تقویت دی۔
اس واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان خواتین کی توانائیوں کو نکھارنے اور انہیں معاشرے کے ہر شعبے میں فعال کردار ادا کرنے کے قابل بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سمٹ کے اختتام پر مقررین نے اتفاق کیا کہ خوبصورتی کے معیارات کو بدلنے کے ساتھ ساتھ خواتین کی قانونی اور سماجی حیثیت کو بہتر بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔
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