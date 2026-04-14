وزیر داخلہ نے کاروباری برادری سے غیر ملکی اثاثے واپس لانے کی درخواست کی، ویزا مسائل کے حل پر زور

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کاروباری برادری سے آئندہ بجٹ سے قبل بیرون ملک موجود اثاثوں کا بڑا حصہ واپس لانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ویزا مسائل کے حل کے لیے ایک منصوبہ بنانے کا بھی اعلان کیا ہے۔
کراچی: وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کی کاروباری برادری سے آئندہ وفاقی بجٹ سے قبل بیرون ملک موجود اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ واپس لانے کی درخواست کی ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہاں تک کہ جزوی واپسی بھی معاشی طور پر بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔
انہوں نے اگلے تین ماہ کے اندر اپنی غیر ملکی اثاثوں کا 20-30 فیصد واپس لانے کی تجویز دی، اس اقدام کو عملی اور فائدہ مند قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ عمل آسان ہے اور دستیاب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے آن لائن مکمل کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر کاروباری برادری یہ اقدام اٹھاتی ہے تو اس سے حکومت مزید کاروباری حامی اقدامات متعارف کرانے کی حوصلہ افزائی کرے گی، مزید کہا کہ پاکستان اس وقت سرمایہ کاری پر مضبوط منافع کی پیشکش کر رہا ہے اور اس سے معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد مل سکتی ہے جب کہ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا۔
انہوں نے بین الاقوامی سفر میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کا بھی اعلان کیا۔ یہ منصوبہ جلد ہی وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کیا جائے گا۔
جائز کاروباری افراد کو درپیش چیلنجوں پر روشنی ڈالتے ہوئے، محسن نقوی نے نوٹ کیا کہ چین، امریکہ، یورپ اور برطانیہ سمیت اہم منڈیوں میں ویزا کی پیچیدگیوں سے کاروباری کارروائیوں پر اثر پڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چند افراد کی طرف سے ویزا نظام کے غلط استعمال کی وجہ سے وسیع تر پابندیاں عائد کی گئی ہیں جس سے حقیقی تاجر متاثر ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مجوزہ اقدامات بجٹ سے قبل پاکستان کی کاروباری برادری کی مدد اور معاشی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہیں۔
