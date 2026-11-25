وزیراعظم شہباز شریف نے سرکاری اداروں کی نج کاری کا عمل تیز کرنے کا حکم دیا
وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سرکاری اداروں کی نج کاری کے اہم فیصلے سامنے آئے۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم عوامی فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے گی۔ یہ اقدام ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سرکاری ملکیتی اداروں اور املاک کی نج کاری کے عمل پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اہم اجلاس میں غیر فعال سرکاری اداروں کی نجکاری کو ملکی معیشت کی بہتری اور قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا گیا۔
سرکاری اداروں کی نج کاری کا نیا راستہ
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح ہدایت کی ہے کہ سرکاری اداروں کی نج کاری کا عمل مزید تیز کیا جائے اور تمام منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خسارے میں چلنے والے سرکاری ملکیتی اداروں کی نج کاری سے حاصل ہونے والی رقم کا استعمال قومی وسائل کو عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ہوگا۔Also readجرمن سیاح کی چلی کے ٹورس ڈیل پائن قومی پارک میں طوفان سے بچاؤ کا قصہ
حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ غیر فعال سرکاری املاک اور اداروں کی نج کاری سے قومی وسائل کو عوامی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے مواقع ملیں گے۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ قانونی رکاوٹوں کو نج کاری کے عمل میں تاخیر کا سبب نہ بننے دیا جائے اور ان کے فوری حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔
بجلی کے اداروں اور بینکوں کی نج کاری
اجلاس میں نج کاری کمیشن کے زیر عمل سرکاری اداروں کی نج کاری سے متعلق پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں بشمول آئیسکو، لیسکو، گیپکو اور دیگر اداروں کی نج کاری کے عمل پر بریفنگ دی گئی۔
اس کے علاوہ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ اور اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کی نج کاری سے متعلق بھی آگاہی دی گئی۔ اجلاس میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ نج کاری کے تمام جاری منصوبے طے شدہ شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں اور کوئی بھی تاخیر نہیں ہو رہی۔
نئے اداروں کی نشاندہی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ
وزیراعظم شہباز شریف نے مزید ہدایت کی کہ نج کاری کے لیے مزید خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نشان دہی کی جائے تاکہ اس عمل میں شامل کیا جا سکے۔ انہوں نے عہد کیا کہ حکومت اس عمل کو مزید جامع بنائے گی تاکہ معیشت میں مزید استحکام لانے میں مدد مل سکے۔
اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی (P3A) سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ اصلاحاتی پالیسی کے تحت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو نج کاری کمیشن میں ضم کرنے کا بل پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کردیا گیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اصلاحات کے بعد اتھارٹی کا کردار مشاورتی سے تبدیل ہو کر منصوبوں پر عمل درآمد کا ہو جائے گا۔
اگلے اقدامات اور اجلاس میں شریک ارکان
اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی 1352 ارب روپے کے 15 منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ان منصوبوں میں ایم 6، ایم 13، ایم 10، گرو نانک ایکسپریس وے، قصر ناز اور کراچی انڈسٹریل پارک شامل ہیں۔ یہ بڑے منصوبے معیشت کے لیے اہم حیثیت رکھتے ہیں۔
اجلاس میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزرا ڈاکٹر مصدق ملک، اعظم نذیر تارڑ، محمد اورنگزیب، احد خان چیمہ، عطا اللہ تارڑ، وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی، چیئرمین نج کاری کمیشن محمد علی، نج کاری سے متعلق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر محمد فاروق ستار اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔
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