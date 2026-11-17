وزیراعظم اور آئی سی سیکرٹری جنرل کے درمیان اہم ملاقات میں امن و استحکام پر تبادلہ خیال
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آئی سی کے سیکرٹری جنرل اسماعیل الشیخ سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مسلم امہ کے اتحاد، خطے میں امن اور آئی سی کے کردار کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم نے آئی سی کے رکن ممالک کے اعتماد کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کی قائدانہ کردار ادا کرنے والی پالیسیوں کو سراہا۔ سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کی کوششوں کی ستائش کی۔
اسلام آباد میں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور آئی سی کے سیکرٹری جنرل اسماعیل الشیخ کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات نے علاقائی اور عالمی سطح پر مسلمان ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے نئے افق کھول دیے ہیں۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب آئی سی کے نئے سیکرٹری جنرل نے اپنے عہدے کے سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے سرکاری دورے کا آغاز پاکستان سے کیا۔ وزیراعظم نے اسلام آباد میں ان کا گرم جوشی سے خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی کے رکن ممالک کی جانب سے اتفاق رائے سے ان کا انتخاب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پوری دنیا میں موجود مسلم امہ ان کی قیادت اور کارکردگی پر مکمل اعتماد رکھتی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی اور برادرانہ تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ وزیراعظم نے خاص طور پر پاکستان کی طرف سے امن کے قیام کے لیے کی جا رہی مسلسل اور قابل قدر کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان مسلم امہ کے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک قائدانہ کردار ادا کرنے پر فخر کرتا ہے اور آئی سی کی تمام سرگرمیوں کی مکمل حمایت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسلم امہ کی نمائندہ تنظیم کے طور پر آئی سی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ تنظیم کوئی معمولی ادارہ نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کو درپیش سنگین مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کی قیادت کرنے کا منفرد موقع فراہم کرتی ہے۔ سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کی غیر جانبدارانہ پالیسی اور خطے میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے کیے گئے سفارتی اور سیاسی Efforts کی تعریف کی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پیچیدہ جیو پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا کرنے والی مسلم امہ کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے آئی سی کے کردار کو مزید مضبوط اور موثر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ دونوں فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ دور میں مسلمان ممالک کو ایک دوسرے سے زیادہ قریب آنا ہوگا تاکہ معاشی، سماجی اور سیاسی مسائل کا مشترکہ طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ سیکرٹری جنرل نے یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ وہ اپنی پوری توانائی اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے مسلم ممالک کے درمیان ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیں گے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں یہ واضح پیغام بھی گیا ہے کہ پاکستان اور آئی سی کے درمیان تعلقات اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور پائیدار ہونے جارہے ہیں۔ وزیراعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان عالمی سطح پر امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ملاقات میں یہ بھی تبادلہ خیال کیا گیا کہ مختلف شعبوں میں ٹیکنالوجی اور تعلیم کے تبادلے کے ذریعے مسلم ممالک کی ترقی کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے پاکستان کی ترقیاتی کامیابیوں کو بھی سراہا اور امید ظاہر کی کہ آئی سی کی قیادت میں دیگر مسلمان ممالک بھی پاکستان کی طرح ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ یہ ملاقات نہ صرف دو فریقین کے لیے بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے خوشخبری کے مترادف ہے کیونکہ اس سے امیدیں جگی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی یہ بات چیت طویل اور جامع تھی جس میں تمام اہم امور کا احاطہ کیا گیا۔.
اسلام آباد میں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور آئی سی کے سیکرٹری جنرل اسماعیل الشیخ کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات نے علاقائی اور عالمی سطح پر مسلمان ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے نئے افق کھول دیے ہیں۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب آئی سی کے نئے سیکرٹری جنرل نے اپنے عہدے کے سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے سرکاری دورے کا آغاز پاکستان سے کیا۔ وزیراعظم نے اسلام آباد میں ان کا گرم جوشی سے خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی کے رکن ممالک کی جانب سے اتفاق رائے سے ان کا انتخاب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پوری دنیا میں موجود مسلم امہ ان کی قیادت اور کارکردگی پر مکمل اعتماد رکھتی ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی اور برادرانہ تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ وزیراعظم نے خاص طور پر پاکستان کی طرف سے امن کے قیام کے لیے کی جا رہی مسلسل اور قابل قدر کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان مسلم امہ کے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک قائدانہ کردار ادا کرنے پر فخر کرتا ہے اور آئی سی کی تمام سرگرمیوں کی مکمل حمایت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسلم امہ کی نمائندہ تنظیم کے طور پر آئی سی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ تنظیم کوئی معمولی ادارہ نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کو درپیش سنگین مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کی قیادت کرنے کا منفرد موقع فراہم کرتی ہے۔ سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کی غیر جانبدارانہ پالیسی اور خطے میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے کیے گئے سفارتی اور سیاسی Efforts کی تعریف کی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پیچیدہ جیو پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا کرنے والی مسلم امہ کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے آئی سی کے کردار کو مزید مضبوط اور موثر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ دونوں فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ دور میں مسلمان ممالک کو ایک دوسرے سے زیادہ قریب آنا ہوگا تاکہ معاشی، سماجی اور سیاسی مسائل کا مشترکہ طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ سیکرٹری جنرل نے یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ وہ اپنی پوری توانائی اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے مسلم ممالک کے درمیان ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیں گے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں یہ واضح پیغام بھی گیا ہے کہ پاکستان اور آئی سی کے درمیان تعلقات اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور پائیدار ہونے جارہے ہیں۔ وزیراعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان عالمی سطح پر امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ملاقات میں یہ بھی تبادلہ خیال کیا گیا کہ مختلف شعبوں میں ٹیکنالوجی اور تعلیم کے تبادلے کے ذریعے مسلم ممالک کی ترقی کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے پاکستان کی ترقیاتی کامیابیوں کو بھی سراہا اور امید ظاہر کی کہ آئی سی کی قیادت میں دیگر مسلمان ممالک بھی پاکستان کی طرح ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ یہ ملاقات نہ صرف دو فریقین کے لیے بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے خوشخبری کے مترادف ہے کیونکہ اس سے امیدیں جگی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی یہ بات چیت طویل اور جامع تھی جس میں تمام اہم امور کا احاطہ کیا گیا۔
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