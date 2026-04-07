وزیر خزانہ کا قومی اسمبلی میں خطاب: یورو بانڈز کی ادائیگی، سبسڈی، معاشی صورتحال اور مستقبل کے منصوبے

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں ملک کی معاشی صورتحال، آئندہ ادائیگیوں، سبسڈی کے طریقہ کار، اور مستقبل کے توانائی کے منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے دوست ممالک کی جانب سے مالی مدد کی یقین دہانی، تیل کی عالمی قیمتوں، اور نجکاری کے عمل پر بھی بات کی۔
پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس ہفتے 1.
4 ارب ڈالر کے یورو بانڈز کی ادائیگی کی جانی ہے، اس کے علاوہ کچھ دیگر ادائیگیاں بھی زیر التوا ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حقائق کو مدنظر رکھنا چاہیے اور ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ جب تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو اس وقت تیل پر مجموعی سبسڈی دی جا رہی تھی اور اب تک 129 ارب روپے کی سبسڈی دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ٹارگٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں صوبائی حکومتوں کے پاس پہلے سے الیکٹرانک ڈیٹا موجود ہے۔ سبسڈی صرف اعلانات تک محدود نہیں رہی بلکہ اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے اور سبسڈی کی پہلی قسطیں وصول ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ بچت پروگرام کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے اور پی ایس ڈی پی میں 100 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس وقت تک زرمبادلہ کے ذخائر پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے۔\اس کے علاوہ، وزیر خزانہ نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کو ادائیگیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوست ممالک نے پاکستان کو 5 ارب ڈالر سے زائد کی مالی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ انہوں نے عالمی صورتحال پر حکومت کی گہری نظر ہونے کا ذکر کیا اور بتایا کہ کئی ممالک میں تیل کی قلت کی وجہ سے قطاریں لگ چکی ہیں، جبکہ یو اے ای میں پیٹرول کی قیمت میں 30 فیصد اور ڈیزل کی قیمت میں 70 فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ نے امن کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی امن مذاکرات کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت تیل اور گیس کے بڑھتے ہوئے بلوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور کورونا وباء سے حاصل کردہ سبق سیکھتے ہوئے تیل کے بحران کے اثرات سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ 26 اداروں کو نجکاری کمیشن کے حوالے کیا جا چکا ہے، جبکہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو پی ڈبلیو ڈی کے طرز پر نجکاری کے قابل نہیں تھے، اور کچھ اداروں، جیسے یوٹیلیٹی اسٹورز، میں سبسڈی کے معاملے میں بھی بدعنوانی پائی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے اگلے 8 سے 10 سال میں کلین انرجی کے حصول کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے، جس کا مقصد صاف اور سبز توانائی کی طرف منتقل ہونا ہے۔\اس کے علاوہ، وزیر خزانہ نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے آئی ٹی ایکسپورٹرز اور فری لانسرز کے لیے نئی سہولیات کے اجراء کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے سونے کی قیمتوں میں اضافے اور چاندی کی قیمت میں کمی کی جانب بھی توجہ دلائی۔ گوادر پورٹ پر کارگو جہازوں کی آمد میں اضافہ اور عالمی سطح پر اعتماد کی بحالی کا ذکر کرتے ہوئے، وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ ملکی دولت کو چند ہاتھوں تک محدود کرنے کے بجائے معاشی نظام کی تشکیل نو ناگزیر ہے۔
