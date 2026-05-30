وزیر داخلہ کا مسلم ورلڈ لیگ کے سربراہ سے مکہ میں ملاقات اور سعودی عرب کی حج رسد کی تعریف

وزیر داخلہ محمد نقیب نے مکہ میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے دوران اسلامی شعور کے فروغ اور سعودی عرب کے حج انتظامات کی تعریف کی۔
محمّد نقیب، وزیر داخلہ، جمعہ کے دن مکہ میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل اور تنظیمِ عالمِ مسلم علماء کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر محمد الیسا سے ملاقات کے بعد ایک جامع بیان جاری کر چکے ہیں۔ ملاقات کا آغاز مسلم ورلڈ لیگ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوا جہاں شیخ ڈاکٹر الیسا نے وزیر داخلہ کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اسلامی اور علاقائی امور سے متعلق متعدد اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے مسلم ورلڈ لیگ کی علمی و ادبی سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس تنظیم نے اسلامی شعور اور روشنی کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور اس کے اقدامات مسلمانوں کی روحانی بیداری میں سنگِ میل ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سعودی عرب کی حکومت کی حج کی خدمات کے سلسلے میں بھی اعلیٰ تعریفیں کیں اور کہا کہ اس سال سلسلۂ حج کے انتظامات بے مثال رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے ہر سال لاکھوں حاجیوں کی سہولت اور آرام کے لیے بے حد محنت اور وسائل خرچ کیے ہیں اور اس بار کے انتظامات میں خاص طور پر سفری سہولت، صحت اور سکیورٹی کے پہلوؤں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے اس حوالے سے سعودی قیادت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخی اسلامی رشتہ دو ملکوں کے درمیان باہم تعاون اور بھائی چارے کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اور مذہبی روابط نہ صرف ماضی میں بلکہ موجودہ دور میں بھی گہری سمجھ بوجھ اور ہم آہنگی کا باعث ہیں۔ اس ملاقات کے اختتام پر مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل نے وزیر داخلہ کو حج کی تکمیل پر مبارکباد دی اور دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں مزید تعاون کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے مشترکہ علمی و ثقافتی منصوبوں، اسلامی تعلیمات کی فروغ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات نے نہ صرف دو ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اسلامی دنیا کے لیے ایک مثبت پیغام بھی دیا کہ باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے جدید چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے.
