Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

وزیر داخلہ کا مسلم ورلڈ لیگ کے سربراہ سے مکہ میں ملاقات اور سعودی عرب کی حج رسد کی تعریف

Religion News

وزیر داخلہ کا مسلم ورلڈ لیگ کے سربراہ سے مکہ میں ملاقات اور سعودی عرب کی حج رسد کی تعریف
اسلامی اتحادحج کی خدماتسعودی عرب
📆30/05/2026 3:28 am
📰DunyaNews
91 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 83%

وزیر داخلہ محمد نقیب نے مکہ میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے دوران اسلامی شعور کے فروغ اور سعودی عرب کے حج انتظامات کی تعریف کی۔

محمّد نقیب، وزیر داخلہ، جمعہ کے دن مکہ میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل اور تنظیمِ عالمِ مسلم علماء کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر محمد الیسا سے ملاقات کے بعد ایک جامع بیان جاری کر چکے ہیں۔ ملاقات کا آغاز مسلم ورلڈ لیگ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوا جہاں شیخ ڈاکٹر الیسا نے وزیر داخلہ کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اسلامی اور علاقائی امور سے متعلق متعدد اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے مسلم ورلڈ لیگ کی علمی و ادبی سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس تنظیم نے اسلامی شعور اور روشنی کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور اس کے اقدامات مسلمانوں کی روحانی بیداری میں سنگِ میل ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سعودی عرب کی حکومت کی حج کی خدمات کے سلسلے میں بھی اعلیٰ تعریفیں کیں اور کہا کہ اس سال سلسلۂ حج کے انتظامات بے مثال رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے ہر سال لاکھوں حاجیوں کی سہولت اور آرام کے لیے بے حد محنت اور وسائل خرچ کیے ہیں اور اس بار کے انتظامات میں خاص طور پر سفری سہولت، صحت اور سکیورٹی کے پہلوؤں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے اس حوالے سے سعودی قیادت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخی اسلامی رشتہ دو ملکوں کے درمیان باہم تعاون اور بھائی چارے کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اور مذہبی روابط نہ صرف ماضی میں بلکہ موجودہ دور میں بھی گہری سمجھ بوجھ اور ہم آہنگی کا باعث ہیں۔ اس ملاقات کے اختتام پر مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل نے وزیر داخلہ کو حج کی تکمیل پر مبارکباد دی اور دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں مزید تعاون کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے مشترکہ علمی و ثقافتی منصوبوں، اسلامی تعلیمات کی فروغ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات نے نہ صرف دو ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اسلامی دنیا کے لیے ایک مثبت پیغام بھی دیا کہ باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے جدید چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے.

محمّد نقیب، وزیر داخلہ، جمعہ کے دن مکہ میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل اور تنظیمِ عالمِ مسلم علماء کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر محمد الیسا سے ملاقات کے بعد ایک جامع بیان جاری کر چکے ہیں۔ ملاقات کا آغاز مسلم ورلڈ لیگ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوا جہاں شیخ ڈاکٹر الیسا نے وزیر داخلہ کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اسلامی اور علاقائی امور سے متعلق متعدد اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے مسلم ورلڈ لیگ کی علمی و ادبی سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس تنظیم نے اسلامی شعور اور روشنی کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور اس کے اقدامات مسلمانوں کی روحانی بیداری میں سنگِ میل ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سعودی عرب کی حکومت کی حج کی خدمات کے سلسلے میں بھی اعلیٰ تعریفیں کیں اور کہا کہ اس سال سلسلۂ حج کے انتظامات بے مثال رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے ہر سال لاکھوں حاجیوں کی سہولت اور آرام کے لیے بے حد محنت اور وسائل خرچ کیے ہیں اور اس بار کے انتظامات میں خاص طور پر سفری سہولت، صحت اور سکیورٹی کے پہلوؤں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے اس حوالے سے سعودی قیادت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخی اسلامی رشتہ دو ملکوں کے درمیان باہم تعاون اور بھائی چارے کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اور مذہبی روابط نہ صرف ماضی میں بلکہ موجودہ دور میں بھی گہری سمجھ بوجھ اور ہم آہنگی کا باعث ہیں۔ اس ملاقات کے اختتام پر مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل نے وزیر داخلہ کو حج کی تکمیل پر مبارکباد دی اور دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں مزید تعاون کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے مشترکہ علمی و ثقافتی منصوبوں، اسلامی تعلیمات کی فروغ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات نے نہ صرف دو ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اسلامی دنیا کے لیے ایک مثبت پیغام بھی دیا کہ باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے جدید چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DunyaNews /  🏆 1. in PK

اسلامی اتحاد حج کی خدمات سعودی عرب پاکستان مسلماں کی تعلیم

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-30 06:28:35