وزیراعظم کا بجلی کے شعبے میں اصلاحات کا حکم، بچوں کے قتل کے مقدمات پر تحقیقات

وزیراعظم نے بجلی کے شعبے میں تیز رفتار اصلاحات کا حکم دیا ہے، تجدید پذیر توانائی اور بجلی چوری کے خلاف اقدامات پر زور دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ جیل میں ملاقاتوں سے انکار عمران خان کی صحت کے حوالے سے خدشات کو بڑھاوا دے گا۔ کور کمانڈرز نے طالبان کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو فیصلہ کن طور پر ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بچوں کے تحفظ بیورو پنجاب نے لاہور کے اچھرا علاقے میں ایک حالیہ واقعہ کے بعد، جہاں ایک خاتون پر مبینہ طور پر اپنے تین بچوں کو قتل کرنے کا الزام ہے، ماؤں کے اپنے بچوں کو قتل کرنے کے مقدمات پر ایک تحقیقی مطالعہ شروع کیا ہے۔ یہ اعلان صوبائی اسمبلی پنجاب کے اجلاس کے دوران حکومت کی رکن اور بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد نے کیا۔ یہ معاملہ پہلے رانا آفتاب احمد نے ایوان میں اٹھایا تھا، جنہوں نے اچھرا کے واقعہ کو اجاگر کیا اور اس کے زیرِ نظر وجوہات پر توجہ مبذول کرنے کا مطالبہ کیا۔ سارہ احمد نے کہا کہ بیورو ایسے مقدمات کے پیچھے کے نمونوں اور عوامل کا جائزہ لے گا، اور نتائج اسمبلی کے ساتھ بانٹے جائیں گے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اس مطالعے کا مقصد ان حالات کو سمجھنا ہے جن میں ماؤں اپنے بچوں کے خلاف انتہائی اقدامات کرنے کا سہارا لیتی ہیں۔ انہوں نے مزید قانون سازوں کو بتایا کہ وہ بچے جو اپنی ماؤں کے ذریعہ کیے گئے مبینہ حملوں سے بچ جاتے ہیں، بشمول ہسپتالوں سے رپورٹ کیے گئے مقدمات، بیورو کے تحویل میں لیے جا رہے ہیں اور انہیں پناہ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے پالیسی سفارشات میں تعاون کرنے کی توقع ہے جس کا مقصد ایسے واقعات کو روکنا اور صوبے میں بچوں کے تحفظ کے طریقہ کار کو مضبوط کرنا ہے۔ وزیراعظم نے بجلی کے شعبے میں اصلاحات کو فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ بجلی کی تقسیم کمپنیوں کو زیادہ موثر بنایا جا سکے۔ انہوں نے بجلی کی چوری کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے اور اس میں ملوث عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا۔ وزیراعظم نے تجدید پذیر توانائی کے منصوبوں کو فروغ دینے اور ملک میں صاف توانائی کے ذرائع کے استعمال کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تجدید پذیر توانائی کے وسائل کو استعمال کرنے سے نہ صرف بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ ماحولیاتی تحفظ میں بھی مدد ملے گی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں ان سے ملاقات کی اجازت نہ دینا ان کی صحت کے بارے میں مزید خدشات پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ان کی صحت کی مکمل جانچ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بلا کسی تاخیر کے طبی دیکھ بھال فراہم کرنا انسانی حقوق کا تقاضا ہے۔ کور کمانڈرز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ طالبان کے پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہیں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو فیصلہ کن طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کرنے اور مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دینے کا مطالبہ کیا۔ بچوں کے تحفظ بیورو پنجاب کی جانب سے شروع کردہ تحقیقی مطالعہ ایک اہم قدم ہے جو ماؤں کے ذریعہ اپنے بچوں کو قتل کرنے کے واقعات کے پیچھے کے وجوہات کو سمجھنے اور ان واقعات کو روکنے کے لیے پالیسی سفارشات تیار کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ مطالعہ بچوں کے تحفظ کے طریقہ کار کو مضبوط کرنے اور صوبے میں بچوں کے حقوق کی حفاظت کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ سارہ احمد نے کہا کہ بیورو اس مطالعے کے نتائج کو عوام کے ساتھ بھی بانٹے گا تاکہ اس مسئلے کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے تحفظ کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا.
