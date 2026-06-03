وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے تقسیم کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق، بازار اور سبزیوں کی دukanوں سمیت مختلف کاروباری مراکز کے بند ہونے کے وقت کی حدیں مقرر کر دی گئی ہیں، جبکہ ریستورانوں کو زیادہ دیر تک کھلے رہنے دیا گیا ہے
اسلام آباد (دنیا نیوز) - وزیراعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں کاروباری اسٹیبلشمنٹس کے لیے Trading closing timings میں ترمیم کیے جانے کے فیصلے کی تبدیلیوں کی منظوری دی ہے، انہوں نے طویل دن میں روشنی کی گھنٹیوں اور موسم گرما کےTemperature کیوجہ سے اس بات کی وضاحت کی۔的清真寺 کی طرف سے جاری اعلان کے مطابق، جو ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا، یہ فیصلہ مختلف قسم کے کاروباری مراکز پر لاگو ہوتا ہے۔ترمیم شدہ شیڈول کے تحت، بازار، شاپنگ مال، بازار، ڈیپارٹمنٹل اسٹورز، گراسری shoپس، جنرل اسٹورز اور کیریانا shoپs ہفتے کے تمام دن 9 بجے تک بند ہوں گے۔asha marquee اور دیگر Events کے مقامات 10 بجے تک بند ہوں گے، جبکہ ریستوران، کافی Shoپs، مالی shoپs، فود آؤٹ لیٹس اور الگ سے پھلوں اور سبزیوں کی dukanon 11 بجے تک کھلے رہیں گے۔ الب PPP services اور ہوم ڈیلیوری آپریشنز سے اس پابندی سے استثنیا دیا گیا ہے۔ اس kettle اعلان میں مزید بتایا گیا ہے کہ فارمیسیز، میڈیکل اسٹورز، لیبارٹریز، کلینکس، ہسپتالز، بیکریز، ٹانڈورز،دودھ اور ڈیری کی dukanon، فوئل اسٹیشنز، الیکٹرک وہکل چارجنگ پوائنٹس، جمز،尤其是在 sports سہولیات، IT کمپنیوں اور کال سینٹرز بھی اس پابندی سے مستثنی ہوں گے۔یہ فیصلہ پہلےassed austerity اقدامات کے بعد آیا ہے جو توانائی کے بھرت dwindling کو کم کرنے کے لیے ل人不 شیئر کئے گئے، جن میں آپریٹنگ گھنٹوں کی پابندی اور رسمی فuel کے استعمال کی حدیں شامل تھیں، یگانے بھرMid East بحران کے دوران معاشی اور توانائی کے دباؤ کو منجهانے کے لیے remediate کوششوں کا حصہ تھا۔沉.
اسلام آباد (دنیا نیوز) - وزیراعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں کاروباری اسٹیبلشمنٹس کے لیے Trading closing timings میں ترمیم کیے جانے کے فیصلے کی تبدیلیوں کی منظوری دی ہے، انہوں نے طویل دن میں روشنی کی گھنٹیوں اور موسم گرما کےTemperature کیوجہ سے اس بات کی وضاحت کی۔的清真寺 کی طرف سے جاری اعلان کے مطابق، جو ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا، یہ فیصلہ مختلف قسم کے کاروباری مراکز پر لاگو ہوتا ہے۔ترمیم شدہ شیڈول کے تحت، بازار، شاپنگ مال، بازار، ڈیپارٹمنٹل اسٹورز، گراسری shoپس، جنرل اسٹورز اور کیریانا shoپs ہفتے کے تمام دن 9 بجے تک بند ہوں گے۔asha marquee اور دیگر Events کے مقامات 10 بجے تک بند ہوں گے، جبکہ ریستوران، کافی Shoپs، مالی shoپs، فود آؤٹ لیٹس اور الگ سے پھلوں اور سبزیوں کی dukanon 11 بجے تک کھلے رہیں گے۔ الب PPP services اور ہوم ڈیلیوری آپریشنز سے اس پابندی سے استثنیا دیا گیا ہے۔ اس kettle اعلان میں مزید بتایا گیا ہے کہ فارمیسیز، میڈیکل اسٹورز، لیبارٹریز، کلینکس، ہسپتالز، بیکریز، ٹانڈورز،دودھ اور ڈیری کی dukanon، فوئل اسٹیشنز، الیکٹرک وہکل چارجنگ پوائنٹس، جمز،尤其是在 sports سہولیات، IT کمپنیوں اور کال سینٹرز بھی اس پابندی سے مستثنی ہوں گے۔یہ فیصلہ پہلےassed austerity اقدامات کے بعد آیا ہے جو توانائی کے بھرت dwindling کو کم کرنے کے لیے ل人不 شیئر کئے گئے، جن میں آپریٹنگ گھنٹوں کی پابندی اور رسمی فuel کے استعمال کی حدیں شامل تھیں، یگانے بھرMid East بحران کے دوران معاشی اور توانائی کے دباؤ کو منجهانے کے لیے remediate کوششوں کا حصہ تھا۔沉
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