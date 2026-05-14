وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی آبادی کونسل کے قیام کی منظوری: بڑھتی ہوئی آبادی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی

وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں آبادی کے تیزی سے بڑھنے کے خطرات کے پیش نظر ایک قومی آبادی کونسل قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد قومی وسائل اور آبادی کے درمیان توازن قائم کرنا اور پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنا ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں آبادی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے ایک جامع اور مؤثر قومی حکمت عملی مرتب کرنے کے метою قومی آبادی کونسل کے قیام کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس کونسل کی سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ اس کی سربراہی خود وزیر اعظم کریں گے تاکہ پالیسی سازی کے عمل میں اعلیٰ ترین سطح پر دلچسپی اور فعال شرکت یقینی بنائی جا سکے۔ اس کونسل کی ساخت میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ساتھ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آبادی کے مسائل کو محض ایک provincial یا صوبائی مسئلہ سمجھنے کے بجائے اسے ایک قومی چیلنج کے طور پر دیکھا جائے اور تمام اکائیوں کے تعاون سے ایک ایسی حکمت عملی تیار کی جائے جو ملک کے ہر کونے میں یکساں طور پر نافذ ہو سکے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ آبادی کے بڑھتے ہوئے گراف کو روکنے کے لیے ایک مربوط قومی حکمت عملی مرتب کی جائے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی شرکت شامل ہو۔ اسلام آباد میں آبادی کے بحران پر منعقدہ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا کہ آبادی میں تیزی سے ہونے والا اضافہ قومی وسائل پر دباؤ بڑھا رہا ہے جو کہ ملک کی مجموعی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی ملک کی پائیدار ترقی کے لیے اس کے دستیاب وسائل اور آبادی کے درمیان ایک متوازن تناسب کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اسی رفتار سے وسائل میں اضافہ نہیں ہوگا تو غربت، بے روزگاری اور صحت و تعلیم کی سہولیات میں کمی جیسے مسائل مزید شدت اختیار کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت متوازن ترقی کے ذریعے آبادی کی شرح نمو کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کیونکہ جب تک آبادی کا دباؤ کم نہیں ہوگا، معاشی ترقی کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ پاکستان میں آبادی کی شرح نمو 2.
55 فیصد تک پہنچ چکی ہے جو کہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اور اسے ایک سنجیدہ قومی چیلنج کے طور پر لینا ضروری ہے۔ آبادی کے اس بحران سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم نے تمام سرکاری اداروں کو ایک جامع اور مشترکہ طریقہ کار اپنانے کی ہدایت کی ہے جسے انہوں نے whole-of-government approach کا نام دیا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت نہ صرف صحت کے شعبے بلکہ تعلیم، سماجی بہبود اور مذہبی اداروں کو بھی اس مہم میں شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ عوامی آگاہی کی مہمات میں مذہبی علماء اور کمیونٹی لیڈرز کو شامل کیا جائے تاکہ خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے معاشرے میں موجود غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے اور لوگوں کو اس کی اہمیت سے روشناس کرایا جائے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ تمام بنیادی مراکز صحت پر خاندانی منصوبہ بندی کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عام شہری آسانی سے ان خدمات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک جدید تجویز پیش کی گئی کہ سماجی تحفظ کے پروگراموں کو خاندانی منصوبہ بندی کے ساتھ منسلک کیا جائے تاکہ لوگوں میں اس حوالے سے شعور پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی اقتصادی خودمختاری کو آبادی کنٹرول کرنے کا ایک اہم ہتھیار قرار دیا گیا کیونکہ جب خواتین تعلیم یافتہ اور معاشی طور پر خود مختار ہوتی ہیں تو وہ اپنے خاندان کے سائز اور بچوں کی صحت کے بارے میں زیادہ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اس اہم اجلاس میں وفاقی حکومت کے کئی اہم وزراء نے شرکت کی جن میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد خان چیمہ، وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک، وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر برائے قومی صحت مصطفیٰ کمال اور وزیر ریاست برائے قومی صحت مختار احمد بھرت شامل تھے۔ ان وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام نے آبادی کے مسائل کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح نہ صرف معیشت بلکہ ماحولیاتی نظام پر بھی منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ تمام شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ قومی آبادی کونسل کے تحت بننے والی پالیسیوں کے نفاذ کے لیے مکمل تعاون کریں گے تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک بہتر اور خوشحال پاکستان فراہم کیا جا سکے جہاں وسائل کی فراہمی میں توازن ہو اور ہر شہری کو بنیادی انسانی حقوق میسر ہوں
