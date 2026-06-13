وزیر اعظم شہباز شریف نے مخالفین سے بات چیت کے لیے مدعیت پیش کی

وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران مخالفین سے بات چیت کے لیے مدعیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئین، قانون اور جمہوریت کی برتری کے لیے ایک قدم اگلا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ آئین، قانون اور جمہوریت کی برتری کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران مخالفین سے گفتگو کے لیے اپنی مدعیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئین، قانون اور جمہوریت کی برتری کے لیے ایک قدم اگلا ہے۔ اس دوران ایک مخالف ممبر نے کہا کہ وزیر اعظم کو بھی ایک قدم اگلا ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس کے جواب میں مسرت کے ساتھ کہا کہ وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور مخالفین سے بات چیت کے لیے مدعیت پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ آئین، قانون اور جمہوریت کی برتری کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤس جیسا کہ اس کا نام ہے، وہ ہماری گھر کی طرح ہے، جہاں سے ہم سب کو چار صوبوں سے منتخب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقتصادی وسائل ہر صوبے کا حق ہیں اور اس پر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کو ری کو دیک پروجیکٹ میں اپنا حق ملنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ بہادر اور بہادرانہ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کو 2010 کے NFC ایوارڈ میں 100 فیصد اضافہ ہوا ہے، اور پنجاب نے سب سے بڑا حصہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کا NFC میں سب سے بڑا حصہ ہے، اور سندھ کو بھی اپنا حصہ مل گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر گھر کا چلاو اچھی طرح چلا ہے جب بڑے بھائی نے اقتصادی انصاف کو یقینی بنایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چار بھائیوں کو ایک لواف بریڈ کھانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مخالفین کو معلوم ہے کہ کسانوں کو بلوچستان میں سولر پینلز دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چمن سے گواڑ تک 300 بلین روپے کے لاگے روڈ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس روڈ کے لیے کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کی ذمہ داری ان کے طور پر ہے کہ وہ اس کے لیے کام کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ محمود اختر خانزئی کے خطاب کو سن چکے ہیں اور ان کے جواب میں وقت کیوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخالف رہنماؤں نے اپنے خطاب میں پاک فوج پر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی قربانی پاکستان کے لیے کی گئی ہے، وہ اب بھی کم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے بھی عالمی برادری کے سامنے ثبوت پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور ہر کوے کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے بھی عالمی برادری کے سامنے ثبوت پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں پاکستانی افسران اور فوجیوں کو دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افسران اور فوجیوں نے ملک کی بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو بے والد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید افسران اور فوجیوں کے بچوں کو معلوم نہیں کہ ان کے باپ کہاں گئے ہیں، اور ان کی قربانیوں کا درد کو سمجھنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ہم آج شہید افسران اور فوجیوں کو احترام نہ دیں، تو کیا دنیا اور ان کے بے والد بچوں کو کہے گا؟
وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ہم آج شہید افسران اور فوجیوں کو احترام نہ دیں، تو آئندہ نسل اور تاریخ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم نے پاك افغان سرحد کے ساتھ بارڈر کی سیکیورٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیکیورٹی اور عوام کی بھلائی کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے پاك افغان سرحد کے ساتھ بارڈر کی سیکیورٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاكستان کے براہ راست دہشت گردی کے خلاف لڑائی اور افسران اور فوجیوں کی قربانیوں سے منسلک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مخالف رہنما نے کہا کہ
وزیر اعظم، شہباز شریف، بات چیت، مخالفین، قومی اسمب