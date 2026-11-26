وزیراعلیٰ سندھ نے بلڈنگ کنٹرول اتھاریٹی کے عہدیداران کو برطرف کرنے کا حکم دے دیا
سندھ کے وزیراعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے میں کوتاہی پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھاریٹی اور بلدیات کے اعلیٰ عہدیداران کو عہدے سے ہٹا دیا۔
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے بلوچ کالونی کے قریب واقع ایڈمنسٹریٹو سوسائٹی میں زیر تعمیر 6 منزلہ عمارت کے گرنے کے سنگین واقعے پر سخت کارروائی کی ہے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھاریٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور ضلعی انتظامیہ کے اہم افسران کو فوری طور پر ان کے عہدوں سے ہٹانے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔
اہم عہدیداران کو فوری عہدے سے ہٹایا گیا
سیکریٹری بلدیات وسیم شمشاد کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ نے بلدیات کے محکمے سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر بلدیات ناصر شاہ کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا۔ وسیم شمشاد کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھاریٹی کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے بھی فارغ کیا گیا۔ ان کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے تاکہ عوامی جانوں کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کی جا سکے۔Also readAriana Grande reportedly eyes marriage with Ricky Alvarez
ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی نرمی نہیں برتی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھاریٹی کی جانب سے اٹھارہ افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی ایسٹ نصراللہ عباسی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ ایس ایس پی ایسٹ زبیر شیخ کو بھی غفلت برتنے پر فوری طور پر ہٹا دیا گیا۔
حکام کی ناراضگی اور گرفتاریاں شروع
سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھاریٹی کے 16 افسران کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ اگر انکوائری میں کوئی ملازم ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی۔ عمارت کے مالک سلمان طاہر اور بلڈر ذیشان کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ کو حکم دیا گیا ہے کہ عمارت کے آرکیٹیکٹ اور انجینیئر کو بھی تفتیش میں شامل کیا جائے۔
وزیراعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی ایسے واقعہ کو برداشت نہیں کریں گے جس میں جانی نقصان پہنچا ہو۔ اجلاس میں صوبائی وزراء سید ناصر حسین شاہ اور ضیاءالحسن لنجار بھی شریک تھے۔
میئر کراچی اور دیگر افسران موجود تھے
میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ کمشنر حسن نقوی اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ وزیراعلیٰ نے عمارت گرنے کے واقعے پر اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔
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