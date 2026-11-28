وزیر مملکت نے سیکیورٹی آپریشنز کو سیاسی بحث بننے سے روکنے کی اپیل کی
وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی مصدقہ مسعود ملک نے سیاسی رہنماؤں کو سیکیورٹی آپریشنز کو سیاسی بحث بننے سے روکنے اور عوام کی فلاح کے لیے متحد ہونے کا مشورہ دیا۔
وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدقہ مسعود ملک نے ہفتے کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام سیاسی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ سیکیورٹی آپریشنز کو کسی سیاسی بحث کا ذریعہ نہ بنائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردی پورے ملک کو متاثر کرتی ہے اور اس کے شکار عام پاکستانی ہیں جو اپنے بچوں کی لاشیں قبرستان لے جاتے ہیں۔
سیکیورٹی آپریشنز میں سیاسی مداخلت کے خلاف انتباہ
ڈاکٹر مصدقہ مسعود ملک نے کہا کہ حقیقی مسئلہ سیاسی اختلافات نہیں بلکہ عام عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو غربت کا خاتمہ کرنے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی فوری ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں درپیش چیلنجوں کا سامنا کیا جا سکے۔Also readKarachi Seals 500+ Buildings in Construction Crackdown
انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کا دورہ کرنے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں۔ انہوں نے صوبے کے لوگوں کی دہشت گردی کے خلاف پوری طرح کھڑے رہنے کی تعریف کی اور کہا کہ اس عزم کی قدر کی جانی چاہیے۔
اطلاعاتی بنیادوں پر کارروائیوں کا مطالبہ
وزیر مملکت نے واضح کیا کہ حکومت کا مقصد ملک سے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہے۔ انہوں نے انتہائی مؤثر اور کامیاب ہونے والی اطلاعاتی بنیادوں پر کی جانے والی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ملک کو دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی امید کی جا سکتی ہے۔
انہوں نے ان لوگوں کو چیلنج کیا جو ان آپریشنز کے خلاف ہیں۔ ان کا سوال تھا کہ اگر آپ کسی آپریشن کے مخالف ہیں تو آپ کیا متبادل تدابیر تجویز کرتے ہیں؟ انہوں نے نوٹ کیا کہ مخالفین نے اس اہم معاملے پر آج تک کوئی واضح یا متبادل حل پیش نہیں کیا ہے اور خاموش رہے ہیں۔
عوامی فلاح کے لیے متحد ہونے کی ضرورت
ڈاکٹر مصدقہ مسعود ملک نے مزید کہا کہ سیاسی قیادت کو چاہیے کہ وہ اپنی ترجیحات بدل کر عوام کی فلاح و بہبود کو مرکز میں لائیں۔ ان کا ماننا تھا کہ جب تک ملک میں غربت اور بے روزگاری جڑے ہوئے مسائل حل نہیں ہوتے، امن کو مستحکم نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کا ارادہ عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف سیاسی الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ عملی اقدامات کا دور ہے جس میں عوام کو سہولیات اور محسوس ہونے والا امن فراہم کیا جائے گا۔
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