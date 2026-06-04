وزیراعظم شہباز شریف نے قومی ٹیرف پالیسی 2025‑30 کی تکمیل کے لیے جامع جائزہ میٹنگ کی قیادت کی

وزیراعظم شہباز شریف نے قومی ٹیرف پالیسی اور وسیع معاشی اصلاحات کی پیش رفت پر بات کرتے ہوئے، ٹیکنالوجی اور AI کے ذریعے ٹیرف کمیشن کی جدت، مرحلہ وار ٹیرف کمی، ادویات، لاجسٹکس اور تعمیرات کے شعبوں میں کسٹم ڈیوٹی کی معافی اور سرمایہ کاروں کیلئے معاونت پر زور دیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے قومی ٹیرف پالیسی 2025-30 اور وسیع پیمانے پر معاشی اصلاحات پر عملدرآمد کے جائزے کے لیے ایک میٹنگ کا سرِ کار سنبھالا۔ اس اجلاس کے دوران انہوں نے بار بار یہ بات دوہرا کر کہا کہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے اور اس کے لئے ایسی پالیسیوں کی ضرورت ہے جو صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری سے ہم آہنگ ہوں۔ وزیراعظم نے حکام کو ہدایت کی کہ قومی ٹیرف کمیشن میں جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال سے جدت لائی جائے تاکہ یہ ادارہ صنعتی ترقی، تجارتی توسیع اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے کے لیے بہتر طور پر کام کر سکے۔ میٹنگ میں حکام نے پانچ سالہ ٹیرف پالیسی کے نفاذ کے بارے میں تفصیلات پیش کیں، جس کے تحت مختلف شعبوں کے ٹیرف کو تدریجی طور پر کم کیا جائے گا۔ ایسے مرحلہ وار کمیوں کا مقصد مسابقت بڑھانا، کاروباری اخراجات کم کرنا اور برآمدی صنعتوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ دوائیوں کی صنعت کے لئے استعمال ہونے والے خام مال پر لگنے والے کسٹم ڈیوٹی کو منسوخ کیا جا رہا ہے تا کہ مقامی پیداوار کو فروغ ملے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر کینسر کی دوائیں بنانے کے لئے درکار خام مال پر لگنے والی کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کی جائے گی جس سے لاگت کم ہو کر اہم علاج تک رسائی بہتر ہوگی۔ ٹیرف اصلاحات کے تحت ریفر کنٹینرز اور سمی‑ٹریلرز پر عائد ڈیوٹی کو بھی ختم کیا جائے گا تاکہ لاجسٹکس سیکٹر کی مدد ہو اور سپلائی چین کی کارکردگی بڑھائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعمیراتی شعبے کے لئے مخصوص گاڑیوں اور مشینری پر لگنے والی کسٹم ڈیوٹی کو بھی کم کیا جا رہا ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور سرمایہ کاری کو حوصلہ افزائی ملے۔ وزیراعظم شہباز نے زور دے کر کہا کہ قومی ٹیرف کمیشن کو سرمایہ کاروں اور صنعتی یونٹس کی معاونت میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ موثر ٹیرف نظام پاکستان کی معاشی مسابقت کو بڑھانے اور اہم شعبوں میں سرمایہ کاری متوقع کرنے کے لئے لازمی ہے۔ اس تناظر میں انہوں نے تمام متعلقہ محکموں سے کہا کہ وہ نئی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل حل اپناتے ہوئے ٹیرف کے ڈھانچے کو جدید بنائیں اور اس کے ذریعے ملکی معیشت کو مستحکم اور مستحید بنائیں.
وزیراعظم شہباز شریف نے قومی ٹیرف پالیسی 2025-30 اور وسیع پیمانے پر معاشی اصلاحات پر عملدرآمد کے جائزے کے لیے ایک میٹنگ کا سرِ کار سنبھالا۔ اس اجلاس کے دوران انہوں نے بار بار یہ بات دوہرا کر کہا کہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے اور اس کے لئے ایسی پالیسیوں کی ضرورت ہے جو صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری سے ہم آہنگ ہوں۔ وزیراعظم نے حکام کو ہدایت کی کہ قومی ٹیرف کمیشن میں جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال سے جدت لائی جائے تاکہ یہ ادارہ صنعتی ترقی، تجارتی توسیع اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے کے لیے بہتر طور پر کام کر سکے۔ میٹنگ میں حکام نے پانچ سالہ ٹیرف پالیسی کے نفاذ کے بارے میں تفصیلات پیش کیں، جس کے تحت مختلف شعبوں کے ٹیرف کو تدریجی طور پر کم کیا جائے گا۔ ایسے مرحلہ وار کمیوں کا مقصد مسابقت بڑھانا، کاروباری اخراجات کم کرنا اور برآمدی صنعتوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ دوائیوں کی صنعت کے لئے استعمال ہونے والے خام مال پر لگنے والے کسٹم ڈیوٹی کو منسوخ کیا جا رہا ہے تا کہ مقامی پیداوار کو فروغ ملے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر کینسر کی دوائیں بنانے کے لئے درکار خام مال پر لگنے والی کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کی جائے گی جس سے لاگت کم ہو کر اہم علاج تک رسائی بہتر ہوگی۔ ٹیرف اصلاحات کے تحت ریفر کنٹینرز اور سمی‑ٹریلرز پر عائد ڈیوٹی کو بھی ختم کیا جائے گا تاکہ لاجسٹکس سیکٹر کی مدد ہو اور سپلائی چین کی کارکردگی بڑھائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعمیراتی شعبے کے لئے مخصوص گاڑیوں اور مشینری پر لگنے والی کسٹم ڈیوٹی کو بھی کم کیا جا رہا ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور سرمایہ کاری کو حوصلہ افزائی ملے۔ وزیراعظم شہباز نے زور دے کر کہا کہ قومی ٹیرف کمیشن کو سرمایہ کاروں اور صنعتی یونٹس کی معاونت میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ موثر ٹیرف نظام پاکستان کی معاشی مسابقت کو بڑھانے اور اہم شعبوں میں سرمایہ کاری متوقع کرنے کے لئے لازمی ہے۔ اس تناظر میں انہوں نے تمام متعلقہ محکموں سے کہا کہ وہ نئی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل حل اپناتے ہوئے ٹیرف کے ڈھانچے کو جدید بنائیں اور اس کے ذریعے ملکی معیشت کو مستحکم اور مستحید بنائیں
قومی ٹیرف پالیسی معاشی اصلاحات برآمدات پر مبنی نمو ٹیکنالوجی اور AI کسٹم ڈیوٹی کی معافی
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