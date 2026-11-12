وزیر داخلہ محسن نقوی اور صدر زرداری کی ملاقات، سیاسی بحالی پر غور
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آصف علی زرداری سے مل کر قومی مسائل، صوبوں کی تشکیل اور آئینی ترمیم پر بات کی۔ اس ملاقات میں سیاسی بحالی کے امکانات بھی زیر غور آئے۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 13 نومبر کو سکر میں واقع رہائش گاہ پر صدر آصف علی زرداری سے اہم ملاقات کی جس میں ملک کے موجودہ سیاسی منظر نامے اور قومی سلامتی کے معاملات پر گہری بات چیت ہوئی۔ اس ملاقات کی بنیادی نوعیت ملک میں سیاسی استحکام اور ممکنہ 'سیاسی بحالی' کے حوالے سے زیر گردش افواہوں اور تجزیوں کے پس منظر میں سامنے آئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملکر قومی چیلنجز کو حل کرنے اور سیاسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات پر تفصیل سے گفتگو کی۔
صدر زرداری اور وزیر داخلہ کی اہم ملاقات
صدر آصف علی زرداری نے اس ملاقات کے دوران واضح کیا کہ موجودہ سیاسی اختلافات کو حل کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مکالمے اور مذاکرات کا سلسلہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ قومی مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے سیاسی ارادوں میں یکجہتی پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر ملک میں امن و امان کی صورتحال اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے صدر کو بریفنگ دی۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
صوبوں کی تشکیل اور آئینی ترمیم پر غور
ملاقات کے اہم ترین ایجنڈے میں نئے انتظامی یونٹس کی تشکیل اور 28ویں آئینی ترمیم کے امکان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ذرائع کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے صوبوں کی نئی تقسیم کے معاملے پر اپنے نظریات کا تبادلہ کیا اور اس حوالے سے پالیسی کے اجزاء پر غور کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر عوام نئے صوبوں کے تصور کو مسترد کرتے ہیں تو وہ خود بھی اس اقدام کے مخالف ہوں گے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ عوامی رائے کے سروے کا جائزہ لیں جن میں نئے صوبوں کے حق میں عوامی حمایت میں اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے۔
سیاسی بحالی اور پی ٹی آئی رہنما کی بحالی
اس ملاقات میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی ان کے وکلاء سے ملاقات اور ان کی بہنوں کی رہائی کے سیاسی اثرات کو بھی خاص اہمیت کے ساتھ زیر غور لایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان سیاسی تحریکوں کے ممکنہ نتائج کا تجزیہ کیا۔ محسن نقوی نے پی پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ذاتی ماننا ہے کہ نظام کے تمام پہلوؤں کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیاسی فضا کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔
خیبرپختونخوا میں امن و امان کی صورتحال
ملاقات میں خیبرپختونخوا میں موجودہ سیاسی اور امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا، جہاں حکومتی پالیسیوں کے نفاذ کے حوالے سے چیلنجز درپیش ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر کو بتایا کہ حکومت اس خطے میں قانون و نظم کی بحالی کے لیے سخت قدم اٹھا رہی ہے تاکہ عوام کو فطری سہولیات میسر آئیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حکومت کے پاس امن قائم رکھنے کے لیے جدید حکمت عملیاں موجود ہیں جن پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔
قومی سلامتی اور آنے والے اقدامات
صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک کی مجموعی سلامتی کی صورتحال اور دیگر اہم قومی معاملات پر بھی بات چیت کی۔ اس ملاقات کے بعد یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ سیاسی قیادت اپنے اختلافات کو فراموش کر کے قومی ترجیحات پر توجہ مرکوز کرنے کے ارادے میں ہے۔ آئندہ چند دنوں میں حکومتی پالیسیوں میں تبدیلیاں اور اپوزیشن جماعتوں سے بات چیت کے سلسلے میں اہم پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے۔
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