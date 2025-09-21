وزیر اعظم شہباز شریف کا مسئلہ کشمیر پر دوٹوک موقف، اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو خراج تحسین

وزیر اعظم شہباز شریف نے مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی خدمات کو سراہا اور عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف کو مضبوطی سے پیش کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو نظر انداز کرتے ہوئے پاک بھارت تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو وہ خام خیالی میں مبتلا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات یا مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لندن میں ایک اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انتہائی واضح انداز میں کہا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کشمیر کے بغیر پاک بھارت تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں، وہ محض ایک فریب میں جی رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر آپریشن
بنیان مرصوص میں حاصل ہونے والی کامیابی کو سراہا اور کہا کہ اس کامیابی نے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کیا ہے۔\وزیر اعظم نے برطانوی پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا، اور کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ملکی معیشت میں جو کردار ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی خدمات کا اندازہ سونے اور جواہرات سے بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال اوورسیز پاکستانیوں نے تقریباً ساڑھے اڑتیس ارب ڈالر کی خطیر رقم پاکستان بھیجی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ برطانیہ اور دیگر ممالک میں مقیم پاکستانی ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور حکومت ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان عالمی فورمز پر اپنے موقف کو مؤثر طریقے سے پیش کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم آج لندن سے امریکہ روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ جنرل اسمبلی میں ان کا تیسرا خطاب ہوگا۔\وزیر اعظم کے اس بیان سے جہاں ایک طرف مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی حب الوطنی اور ملک کی ترقی میں ان کے کردار کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقوم کو سراہا جو کہ ملکی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم نے عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت دیگر اہم بین الاقوامی مسائل پر اپنی پالیسیوں کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ، وزیر اعظم کی جانب سے برطانوی اور دیگر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرنا بھی حکومت کی جانب سے ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب ایک اہم موقع ہے، جہاں وہ عالمی برادری کو پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کریں گے۔ اس سے قبل حافظ آباد میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے ہونے والے المناک حادثے میں 5 بچوں سمیت 7 افراد کی موت کی خبر بھی سامنے آئی ہے، اور عمران خان کی ایکس پوسٹس کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ مزید برآں، بھارتی حکومت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو روکنے کا اقدام انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے
