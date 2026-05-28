وزیراعظم کے معاون اشفاق دار واشنگٹن کا رخ، امریکی سیکرٹری روبیو سے اہم ملاقات

پاکستان کے نائب وزیرِ اعظم اور وزیر خارجہ اشفاق دار واشنگٹن کا سرکاری دورہ کر کے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی امن اور معاشی تعاون پر بات چیت کریں گے۔
وزیراعظم کے معاون اور وزیر خارجہ اشفاق دار جمعرات کو واشنگٹن کے دورے پر روانہ ہوں گے تاکہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ سفارتی ملاقات یں کی جا سکیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق، اس دورے کے دوران دو قومی تعلقات، علاقائی استحکام اور عالمی امور پر گہرائی سے گفتگو کی جائے گی۔ ملاقات کے ایجنڈے میں تجارت، توانائی، دفاع اور ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں تعاون کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے شراکت کو فروغ دینا شامل ہے۔ یہ وزارتی سفر پاکستان اور امریکہ کے طویل مدتی شراکت داری کی ایک نمایاں جھلک ہے جس کے تحت دونوں ممالک باہمی مفادات کے ساتھ تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی سائیڈ سے بھی اس ملاقات میں علاقائی سکیورٹی اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائیوں پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ اس کے علاوہ، افلاقات اور ثقافتی تبادلہ کے پروگرام بھی ایجنڈے میں شامل ہیں تاکہ عوامی سطح پر بھی تعلقات کو مضبوط کیا جا سکے۔ وزیراعظم کے معاون اشفاق دار کے لفظوں میں اس ملاقات کو "مستقبل کی سمت طے کرنے والا قدم" کہا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے حکام اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ موجودہ عالمی چیلنجز کے دوران باہمی اعتماد اور شراکت داری کو مستحکم کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس دورے کے نتائج سے نہ صرف پاکستان کے معاشی اور سکیورٹی کے مفادات کو فائدہ پہنچے گا بلکہ امریکہ کے لیے بھی خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم موقع فراہم ہوگا.
