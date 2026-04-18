وزیراعظم کے علاقائی دورے مکمل، تعلقات کی مضبوطی اور امن کے قیام پر زور

وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے دورے مکمل کر لیے ہیں، جہاں انہوں نے برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں اور علاقائی و عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب ، قطر اور ترکیہ کے تین روزہ دورے مکمل کرنے کے بعد انطالیہ، ترکیہ سے پاکستان کے لیے روانگی کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیراعظم آفس (میڈیا ونگ) کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، انطالیہ ایئرپورٹ پر ترکی کے وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل سفیر تولگا برمیک، سفیر نیلوفر کیگسیز، ترک پارلیمنٹ کے رکن برہان قایاترک اور ترکی میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید نے وزیراعظم اور ان کے پاکستان ی وفد کو الوداع کیا۔ وزیراعظم کا یہ دورہ سعودی عرب ، قطر اور ترکیہ کے اہم ممالک پر مشتمل تھا،
جہاں انہوں نے ان برادر ممالک کی قیادت کے ساتھ ساتھ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کرنے والے دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران، وزیراعظم نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے، خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں، اور موجودہ علاقائی و عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم کے ہمراہ ان کے دورے میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ، معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور وزیراعظم کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مشرف زیدی بھی شامل تھے۔ انطالیہ سے روانہ ہوتے ہوئے، وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ انطالیہ کے خوبصورت شہر سے رخصت ہوتے ہوئے، اپنے عزیز بھائی صدر رجب طیب اردوان کا ان کی طرف اور ان کے وفد کی جانب سے کی جانے والی انتہائی گرمجوشی اور شاندار مہمان نوازی پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سہ ملکی دورے کا مقصد خطے میں تعلقات کو بہتر بنانا اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے کردار کو اجاگر کرنا تھا۔ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب کہ عالمی سطح پر کئی اہم چیلنجز موجود ہیں اور علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں دوطرفہ تعلقات کے فروغ اور اقتصادی تعاون کے شعبوں میں وسعت پر بات چیت ہوئی۔ قطر کے دورے کے دوران، انہوں نے امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی کے ساتھ ملاقات کی، جہاں علاقائی سلامتی اور اقتصادی شراکت داری کے امکانات پر غور کیا گیا۔ ترکیہ میں، وزیراعظم نے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی، اور انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے دوران، انہوں نے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں افغان صورتحال، تنازعات کے حل کے لیے سفارتی کوششیں، اور موسمیاتی تبدیلی جیسے اہم عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان ان فورمز میں ہمیشہ سے ایک فعال کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اس دورے کے ذریعے حکومت پاکستان نے اپنی علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی حکومت خطے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم کے ان سفارتی دوروں کا مقصد صرف تعلقات کی مضبوطی تک محدود نہیں بلکہ علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کرنا بھی ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان ایک پرامن اور مستحکم خطے کی وکالت کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام ممکنہ سفارتی راستے اختیار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان دوروں کے دوران، پاکستان نے مختلف ممالک کو یقین دلایا ہے کہ وہ خطے میں تناؤ کم کرنے اور باہمی اعتماد کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ ان دوروں کے مثبت اثرات مستقبل میں نمایاں ہوں گے اور پاکستان کے بیرون ملک تعلقات کو مزید استحکام ملے گا
