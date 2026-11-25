وزیراعظم کی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی تنظیم نو پر ہدایات
وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو جدید ٹیکنالوجی اور اے آئی ماہرین کے ساتھ پاکستان سائبر پولیس میں تبدیل کرنے کے فیصلے کی تفصیلات۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی تنظیم نو کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور اسے جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے فیصلے کیے گئے۔
جدید ٹیکنالوجی اور اے آئی ماہرین کی تعیناتی
وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ سائبر کرائمز کی روک تھام اور تحقیقات کے نظام کو موجودہ دور کی جدید تقاضوں کے مطابق ترتیب دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو سائبر جرائم سے محفوظ رکھنا حکومت کی سب سے اہم ترجیح ہے لہٰذا این سی سی آئی اے کو ایک مؤثر اور فعال ادارے میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔Also readEisenkot Secures First Coalition Deal for Israeli Govt
اجلاس میں دی گئی ہدایات کے مطابق نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اور اس کے تمام ذیلی دفاتر میں آئی ٹی اور اے آئی کے شعبے سے وابستہ ماہرین کو تعینات کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے واضح طور پر کہا کہ این سی سی آئی اے میں میرٹ کی بنیاد پر بہترین افرادی قوت کی خدمات حاصل کی جائیں گی تاکہ ادارے کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آ سکے۔
اقوام متحدہ کے معیارات اور نئی ساخت
بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو قومی سطح کی پاکستان سائبر پولیس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس تبدیلی کے تحت سائبر کرائم کے ضمن میں قومی سکیورٹی کے لیے مخصوص نظام کو فعال کیا جا رہا ہے۔
موجودہ نظام کے تحت سائبر کرائم کیسز کے حل کے لیے حتی المقدور اقدامات کیے جا رہے ہیں تاہم نئی تنظیم نو کے بعد ان مقدمات کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیراعظم نے اس بات پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی کہ این سی سی آئی اے کی تنظیم نو میں اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو اولین ترجیح دی جائے۔
وزراء کی کمیٹی اور سفارشات کا شیڈول
وزیراعظم نے این سی سی آئی اے کی جانب سے پیش کی گئی اصلاحات کی سفارشات پر غور کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کمیٹی میں وفاقی وزراء محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ، محمد اورنگزیب اور شزا فاطمہ خواجہ شامل ہیں۔
قائم کی گئی اس کمیٹی کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ وہ رواں ہفتے کے آخر تک اپنی سفارشات وزیراعظم کو پیش کرے گی۔ اس ملاقات میں این سی سی آئی اے کی کارکردگی، انتظامی ڈھانچے اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی تفصیلی بحث کی گئی۔
شرکاء اور وزارت کی جانب سے حمایت
اس اہم اجلاس میں وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، ڈاکٹر مصدق مسعود ملک، احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، سید محسن رضا نقوی، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری اور وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی شریک تھے۔
اجلاس میں متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے جنہوں نے ادارے کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کے پلانز پر بریفنگ دی۔ ان تمام شرائط اور ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے این سی سی آئی اے کو جدید دور کے مطابق ڈھالا جائے گا تاکہ پاکستان میں سائبر جرم کے خلاف مؤثر کارروائی کی جا سکے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics