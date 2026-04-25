وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال، باہمی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ان کے وفد کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو خوشگوار قرار دیا۔ وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ ملاقات نہایت دوستانہ اور مثبت ماحول میں ہوئی جس میں علاقائی صورتحال پر گہری گفتگو ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور سفارتی حلوں کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بھی علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق، ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو وسعت دینے اور خطے کی موجودہ پیچیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم نے ایرانی وزیر خارجہ کو پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان تمام مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی مفادات کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ منصوبوں پر کام کیا جانا چاہیے۔ ملاقات میں یہ بھی طے پایا کہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی تبادلوں کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ باہمی اعتماد اور تعاون کو مزید تقویت ملے اور دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبہ جات میں تعاون کو بڑھایا جا سکے۔ اس ملاقات کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب خطے میں کئی چیلنجز موجود ہیں۔ افغانستان کی صورتحال، یمن میں جنگ، اور شام میں خانہ جنگی جیسے مسائل نے پورے علاقے میں عدم استحکام پیدا کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں اور خطے میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے باہمی تعاون کو بڑھایا جائے۔ وزیراعظم نے ایران کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو دہشت گردی کے خلاف معلومات اور تجربات کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ، وزیراعظم نے ایرانی وزیر خارجہ کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے آگاہ کیا اور انہیں پاکستانی معیشت میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں توانائی، انفراسٹرکچر، اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ وزیراعظم نے ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے ایک اہم پیشرفت قرار دیا۔
