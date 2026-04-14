وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت گندم خریداری پالیسی کا جائزہ، کسانوں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت

کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ نے گندم خریداری پالیسی کا جائزہ لیا، چھوٹے کسانوں پر خصوصی توجہ دینے اور خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ حکومت کا مقصد کسانوں کی فلاح و بہبود اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔
کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم خریداری پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں چھوٹے آبادگاروں پر خصوصی توجہ دینے اور خریداری مہم کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح چھوٹے کسان وں کی فلاح و بہبود ہے اور گندم کی خریداری کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ سبسڈی حاصل کرنے والے آبادگاروں سے گندم خریدی جائے گی تاکہ مستحق کسان وں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تمام اضلاع میں گندم خریداری کے مراکز کو فوری طور پر فعال کیا جائے گا تاکہ کسان وں کو اپنی فصل فروخت کرنے میں آسانی ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کاشتکاروں کو ان کی فصل کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جائے گا، تاکہ انہیں مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سلسلے میں، حکومت نے ایک واضح لائحہ عمل تیار کیا ہے تاکہ ادائیگیوں میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔
اجلاس میں حکام نے وزیر اعلیٰ کو گندم خریداری مہم کے اہداف اور طریقہ کار کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس سال گندم خریداری کا مجموعی ہدف 9 لاکھ 73 ہزار 900 میٹرک ٹن مقرر کیا گیا ہے، جبکہ امدادی قیمت 3 ہزار 500 روپے فی 40 کلوگرام رکھی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کم کارکردگی والے اضلاع پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی، تاکہ خریداری مہم کو موثر بنایا جا سکے۔ انہوں نے ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی نقل و حرکت کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی، تاکہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے عناصر کو روکا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے منڈی کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کی بھی ہدایت کی، تاکہ مارکیٹ میں گندم کی قیمتوں کو مستحکم رکھا جا سکے۔ اجلاس میں موجود حکام کو ہدایت کی گئی کہ وہ گندم کی خریداری میں کسی قسم کی سست روی برداشت نہ کریں، کیونکہ زراعت ایک ترجیحی شعبہ ہے اور حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کا مقصد غذائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے اور اس کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں، وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ غذائی تحفظ کے لیے پالیسیوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں۔
اجلاس کے اختتام پر، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومت کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حکومت کا مقصد ایک خوشحال اور مستحکم زرعی شعبہ قائم کرنا ہے، جو ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکے۔ اس کے علاوہ، وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ گندم خریداری کے عمل کو مزید موثر بنانے کے لیے نئے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کو جدید زرعی طریقوں سے آگاہ کرنے اور انہیں بہتر بیج فراہم کرنے کے لیے بھی اقدامات کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کا وژن ایک ایسا زرعی شعبہ ہے جو خود کفیل ہو اور جو غذائی تحفظ کو یقینی بنائے۔
