وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور: ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں

پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور نے بی بی سی اردو سے خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگرچہ اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ افہام و تفہیم سے ہی مسئلہ حل ہو گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ شواہد عوامی Meerain پر نہیں شیئر کیے جا سکتے اور وہ فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی بات چیت کے آپشن کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق انہیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ صورتِ حال تشویش ناک ہو جائے گی اور انہوں نے اس س和谁ع کے بعد ہی الگ الگ时间 میں فریقین کو واعظش کرتے رہے۔
وزیر اعظم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں حتی کہ اگر اسے کالعدم قرار دے دیا جائے۔ انہوں نے بی بی سی اردو کو ہوتے ہوئے خصوصی انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ انہیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ صورتحالِ تناوم پارہ بہت شدت اختیار کر لے گی اور جانوں کا ضیاع ہو گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے عمل میں وہ ہمیشہ شامل رہے اور اس لیے مختلف افسران کو مناسب ڈیڈ لائن کے حوالے سے انتباہ دیتے رہے۔ انہوں نے Ericsson مذکور کیا کہ ایکشن کمیٹی کے کچھ اراکین نے انہیں بتایا تھا کہ وہ خود براہِ راست معاملے پر گفتگو کریں گے لیکن آخرکار سارا بوجھ انہیں گر پڑا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 'جن کے پاس شواہد ہیں انھوں نے ہی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا'۔ ان کا موقف تھا کہ شواہد عوامی فورم پر شیئر نہیں کیے جا سکتے اور فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی مذاکرات کے آپشن کو کھلا رکھنا ضروری ہے کیونکہ مذاکرات کے بغیر حل ممکن نہیں۔ انہوں نے طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا حوالہ دے کر کہا کہ اگر طالبان سے بات چیت ہو سکتی ہے تو کسی اور گروپ سے کیوں نہیں۔ پہلے ہی حالات تشویش ناک ہو جانے کا انہیں اندازہ تھا کیونکہ وہ اپنے زمانے میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کچھ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اے پی (آل پارٹیز کانفرنس) کے دوران ایکشن کمیٹی کے ممبران کے گھر گئے اور انہیں کہا کہ وہ مذاکرات کے دروازے کو کھلا رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ 'مذہبی مکتب فکر میں تقسیم کے بجائے متعلقہ کل رائے Freudian تقسیم بن گئی'۔ پہلے ہی ایک ہزاروں تناوم پارہ کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے کے مطالبے پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کشمیر بھر میں احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا۔ اس سے پیشتر ہی کشمیر حکومت نے اس کمیٹی پر دہشتگردی کے الزام عائد کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب اس کے بعد وہ اس کمیٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ گذشتہ رات ضلع راولا کوٹ میں سی ایم ایچ کے سامنے پُرتشدد جھڑپیں ہو گئیں جس میں چار پولیس اہلکار اور تین مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ کشمیر پولیس کے مطابق جھڑپیں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان ہوئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 'ہم کوئی ایسا راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو، کیونکہ ریاست کو ہرا کر وہ (جوائنٹ ایکشن کمیٹی) بھی جیت نہیں سکتے اور اگر ریاست جیت بھی جائے تو انسانی جانوں کے ضیاع کے بدلے حاصل ہونے والی جیت کو، میں جیت تصور نہیں کروں گا۔' جنھوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دیے جانے کے بعد بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ کشمیر میں安娜'.
وزیر اعظم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں حتی کہ اگر اسے کالعدم قرار دے دیا جائے۔ انہوں نے بی بی سی اردو کو ہوتے ہوئے خصوصی انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ انہیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ صورتحالِ تناوم پارہ بہت شدت اختیار کر لے گی اور جانوں کا ضیاع ہو گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے عمل میں وہ ہمیشہ شامل رہے اور اس لیے مختلف افسران کو مناسب ڈیڈ لائن کے حوالے سے انتباہ دیتے رہے۔ انہوں نے Ericsson مذکور کیا کہ ایکشن کمیٹی کے کچھ اراکین نے انہیں بتایا تھا کہ وہ خود براہِ راست معاملے پر گفتگو کریں گے لیکن آخرکار سارا بوجھ انہیں گر پڑا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 'جن کے پاس شواہد ہیں انھوں نے ہی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا'۔ ان کا موقف تھا کہ شواہد عوامی فورم پر شیئر نہیں کیے جا سکتے اور فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی مذاکرات کے آپشن کو کھلا رکھنا ضروری ہے کیونکہ مذاکرات کے بغیر حل ممکن نہیں۔ انہوں نے طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا حوالہ دے کر کہا کہ اگر طالبان سے بات چیت ہو سکتی ہے تو کسی اور گروپ سے کیوں نہیں۔ پہلے ہی حالات تشویش ناک ہو جانے کا انہیں اندازہ تھا کیونکہ وہ اپنے زمانے میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کچھ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اے پی (آل پارٹیز کانفرنس) کے دوران ایکشن کمیٹی کے ممبران کے گھر گئے اور انہیں کہا کہ وہ مذاکرات کے دروازے کو کھلا رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ 'مذہبی مکتب فکر میں تقسیم کے بجائے متعلقہ کل رائے Freudian تقسیم بن گئی'۔ پہلے ہی ایک ہزاروں تناوم پارہ کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے کے مطالبے پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کشمیر بھر میں احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا۔ اس سے پیشتر ہی کشمیر حکومت نے اس کمیٹی پر دہشتگردی کے الزام عائد کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب اس کے بعد وہ اس کمیٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ گذشتہ رات ضلع راولا کوٹ میں سی ایم ایچ کے سامنے پُرتشدد جھڑپیں ہو گئیں جس میں چار پولیس اہلکار اور تین مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ کشمیر پولیس کے مطابق جھڑپیں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان ہوئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 'ہم کوئی ایسا راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو، کیونکہ ریاست کو ہرا کر وہ (جوائنٹ ایکشن کمیٹی) بھی جیت نہیں سکتے اور اگر ریاست جیت بھی جائے تو انسانی جانوں کے ضیاع کے بدلے حاصل ہونے والی جیت کو، میں جیت تصور نہیں کروں گا۔' جنھوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دیے جانے کے بعد بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ کشمیر میں安娜'
وزیراعظم کشمیر فیصل ممتاز راٹھور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم مذاکرات