وزیراعظم شہباز شریف کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو جدید اور مربوط بنانے کی منظوری

وزیراعظم شہباز شریف نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی کارکردگی بڑھانے اور اسے نجکاری ڈویژن کے ماتحت کرنے کی منظوری دے دی تاکہ ترقیاتی منصوبوں کو شفاف اور تیز رفتار بنایا جا سکے۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقیاتی عمل کو تیز کرنے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کو مزید فعال اور جدید بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران وزیراعظم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی یعنی پی تھری اے کے دائرہ کار اور اس کے انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ اس اہم پیش رفت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملک میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو نجی شعبے کے تعاون سے وقت پر مکمل کیا جا سکے اور قومی خزانے پر بوجھ کو کم
کرتے ہوئے عوامی سہولیات میں اضافہ کیا جائے۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ ترقیاتی منصوبوں کی شفافیت اور معیار کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور پی تھری اے اس مقصد کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اجلاس کے دوران یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی کارکردگی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے اسے نجکاری ڈویژن کے ماتحت کام کرنے کا پابند بنایا جائے گا۔ اس اقدام سے انتظامی پیچیدگیوں کو کم کرنے اور فیصلوں میں تیزی لانے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو سخت ہدایت جاری کی ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نئے منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے اپنی تکنیکی اور انتظامی استعداد میں نمایاں بہتری لائیں۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ ان ترقیاتی منصوبوں کو متعلقہ محکموں کی کلیدی کارکردگی کے اشاریوں یعنی کے پی آئیز کا حصہ بنایا جائے تاکہ کام کی رفتار اور معیار کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جا سکے اور کسی بھی قسم کی سستی یا غفلت کو برداشت نہ کیا جائے۔ اس اجلاس میں شریک وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کو دنیا بھر میں رائج پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کامیاب ماڈلز کا تفصیلی موازنہ پیش کیا گیا تاکہ پاکستان میں اس نظام کو مزید مستحکم بنیادوں پر استوار کیا جا سکے۔ بریفنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ نئے نظام کے تحت پی تھری اے کی نگرانی اب کابینہ کمیٹی برائے نجکاری اور متعلقہ ڈویژن کی براہ راست نگرانی میں ہوگی جس سے احتساب کا عمل مضبوط ہوگا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ اس اصلاحاتی عمل کو جلد از جلد عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو سکے اور ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے۔ اس اجلاس میں وفاقی وزراء ڈاکٹر مصدق ملک، اعظم نذیر تارڑ، احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب اور احسن اقبال سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جنہوں نے ملکی ترقی کے لیے اس نئے روڈ میپ کی مکمل تائید کی اور اسے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے ایک خوش آئند اقدام قرار دیا
