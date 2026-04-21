Head Topics

وزیراعظم شہباز شریف کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو جدید اور مربوط بنانے کی منظوری

معیشت News

وزیراعظم شہباز شریف کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو جدید اور مربوط بنانے کی منظوری
وزیراعظم شہباز شریفپبلک پرائیویٹ پارٹنرشپپی تھری اے
📆21/04/2026 11:33 am
📰ExpressNewsPK
86 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 53%

وزیراعظم شہباز شریف نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی کارکردگی بڑھانے اور اسے نجکاری ڈویژن کے ماتحت کرنے کی منظوری دے دی تاکہ ترقیاتی منصوبوں کو شفاف اور تیز رفتار بنایا جا سکے۔

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقیاتی عمل کو تیز کرنے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کو مزید فعال اور جدید بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران وزیراعظم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی یعنی پی تھری اے کے دائرہ کار اور اس کے انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ اس اہم پیش رفت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملک میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو نجی شعبے کے تعاون سے وقت پر مکمل کیا جا سکے اور قومی خزانے پر بوجھ کو کم

کرتے ہوئے عوامی سہولیات میں اضافہ کیا جائے۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ ترقیاتی منصوبوں کی شفافیت اور معیار کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور پی تھری اے اس مقصد کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اجلاس کے دوران یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی کارکردگی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے اسے نجکاری ڈویژن کے ماتحت کام کرنے کا پابند بنایا جائے گا۔ اس اقدام سے انتظامی پیچیدگیوں کو کم کرنے اور فیصلوں میں تیزی لانے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو سخت ہدایت جاری کی ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نئے منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے اپنی تکنیکی اور انتظامی استعداد میں نمایاں بہتری لائیں۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ ان ترقیاتی منصوبوں کو متعلقہ محکموں کی کلیدی کارکردگی کے اشاریوں یعنی کے پی آئیز کا حصہ بنایا جائے تاکہ کام کی رفتار اور معیار کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جا سکے اور کسی بھی قسم کی سستی یا غفلت کو برداشت نہ کیا جائے۔ اس اجلاس میں شریک وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کو دنیا بھر میں رائج پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کامیاب ماڈلز کا تفصیلی موازنہ پیش کیا گیا تاکہ پاکستان میں اس نظام کو مزید مستحکم بنیادوں پر استوار کیا جا سکے۔ بریفنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ نئے نظام کے تحت پی تھری اے کی نگرانی اب کابینہ کمیٹی برائے نجکاری اور متعلقہ ڈویژن کی براہ راست نگرانی میں ہوگی جس سے احتساب کا عمل مضبوط ہوگا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ اس اصلاحاتی عمل کو جلد از جلد عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو سکے اور ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے۔ اس اجلاس میں وفاقی وزراء ڈاکٹر مصدق ملک، اعظم نذیر تارڑ، احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب اور احسن اقبال سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جنہوں نے ملکی ترقی کے لیے اس نئے روڈ میپ کی مکمل تائید کی اور اسے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے ایک خوش آئند اقدام قرار دیا

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

وزیراعظم شہباز شریف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پی تھری اے ترقیاتی منصوبے نجکاری ڈویژن

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-27 02:45:30