وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے نئے صوبوں کیلئے حوالہ پُم پر زور دیا
وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کی تقسیم کا فیصلہ پارلیمان اور تمام سیاسی جماعتوں کے باہمی اتفاق سے حوالہ پُم کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔
وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے حال ہی میں فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اہم اعلان کیا ہے کہ نئے صوبوں کی تشکیل کے معاملے پر ملک کی سیاست میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ ایک انتہائی حساس اور بنیادی معاملہ ہے جس کا فیصلہ صرف پارلیمانی عمل کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں تو حوالہ پُم کے ذریعے بھی اس پر رائے شماری کی جا سکتی ہے۔
رانا ثنا اللہ کا حوالہ پُم پر زور
رانا ثنا اللہ نے اس بات پر زور دیا کہ نئے صوبوں کی بنیادوں پر فیصلہ کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان باہمی تفہیم اور مکمل اتفاق رائے انتہائی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایم ایل این اس مقصد کے لیے تمام کوششیں کرے گی تاکہ ایک ایسا اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے جس پر پوری قوم عمل کر سکے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ ایسا کوئی بھی فیصلہ جو تمام فریقین کی رضا مندی کے بغیر لیا جائے، وہ مستحکم اور پائیدار ثابت نہیں ہو سکتا۔Also readStefan-Pierre Tomlin پر暗инציה جرم کے نامزدگی کی خبر
بلوچستان اور سندھ پر اختلافی رائے
میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانا ثنا اللہ نے دیگر جماعتوں کے موقف کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ پی پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کے صوبے کی تشکیل کے حق میں ہیں۔ تاہم، اسی پارٹی نے سندھ کو تقسیم کرنے کے تجویز کے خلاف اپنی شدید مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ اس تضاد کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صوبائی تقسیم کا معاملہ اب بھی سیاسی سطح پر انتہائی متنازعہ اور پیچیدہ صورتحال کا شکار ہے۔
سیاسی جماعتوں کا متحدہ موقف
دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں امن کے قیام کے حوالے سے رانا ثنا اللہ نے تمام سیاسی قوتوں سے اپیل کی کہ وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ملکر کام کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی ایک ایسا خطرناک مسئلہ ہے جس کا مقابلہ صرف متحدہ قوتوں کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ صرف سیاسی ہم آہنگی ہی ملک کو مستحکم بنا سکتی ہے اور عوام کو بہتر مستقبل فراہم کر سکتی ہے۔
مولانا فضل الرحمن کے بیانات پر تنقید
سیاسی تجزیے کے سلسلے میں رانا ثنا اللہ نے جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا بھی ذکر کیا اور انہیں ایک سینئر سیاست دان قرار دیا۔ تاہم، انہوں نے مولانا فضل الرحمن کے حالیہ بیانات پر سخت تنقید کی اور کہا کہ شہداء کے حوالے سے کیے گئے ان بیانات مطلقاً مناسب نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداء کے معزز ناموں کو سیاسی ایجنڈے کے تحت استعمال کرنا کسی بھی طرح سے قابلِ قبول نہیں ہے۔
مستقبل کے سیاسی منظر نامے کا جائزہ
فیصل آباد میں ہونے والی اس میڈیا بریفنگ نے ملک کے سیاسی منظر نامے میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا ہے۔ رانا ثنا اللہ کے ان بیانات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں صوبائی تقسیم اور دیگر اہم قومی امور پر پارلیمان میں تیز بحث ہو سکتی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان چلنے والی یہ سفید جنگ مستقبل میں حوالہ پُم کے انعقاد کی سمت میں ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔
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