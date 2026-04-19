وزیر اعلیٰ پنجاب میراتھن ریس: لاکھوں نوجوانوں کی شمولیت کا ہدف، قومی انعامات کا نیا ریکارڈ

صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر نے وزیر اعلیٰ پنجاب میراتھن ریس کے حوالے سے بتایا کہ نوجوانوں کو کھیلوں میں شامل کرنے کے وژن پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور رواں سال نومبر تک ایک لاکھ نوجوانوں کی رجسٹریشن کا ہدف ہے۔ ریس میں ملک بھر سے شہریوں کی شرکت اور تاریخ کے سب سے بڑے انعامات دیے جا رہے ہیں۔
صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر نے وزیر اعلیٰ پنجاب میراتھن ریس کے انعقاد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریس میں حصہ لینے کے لیے لوگ صبح سویرے ہی اپنی پزیرائی کے لیے پہنچ چکے تھے، پنجابیوں کو صبح کے وقت بیدار کرنا ایک مشکل کام ہے تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے اقدام سے تمام لاہوریوں کو بیدار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز کا یہ وژن تھا کہ نوجوانوں کو کھیل وں کے میدان میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی ترغیب دی جائے، اور یہ وژن اب حقیقت کا روپ اختیار کر رہا
ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگلے سال نومبر تک ہم کم از کم ایک لاکھ نوجوانوں کی رجسٹریشن مکمل کریں اور انہیں اس پروگرام میں اکٹھا کریں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج سب سے بڑے انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ خود بھی اس ریس میں دوبارہ شرکت کریں گے، اگرچہ وہ پوزیشن حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن ریس میں حصہ لینے کے لیے وہ انتہائی پرجوش ہیں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دبئی میں ہونے والی میراتھن ریس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ریس میں ملک کے تمام صوبوں سے شہریوں نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا ہے۔
فیصل ایوب کھوکر وزیر اعلیٰ پنجاب میراتھن ریس کھیل نوجوانوں کی شمولیت انعامات