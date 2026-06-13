وزیر مالیات اورنگزیب نے کہا: معیشت اب استحکام سے بڑھوتری کی طرف گامزن

وزیر مالیات محمد اورنگزیب نے بجٹ کے بعد پریس کانفرنس میں بتایا کہ قومی معیشت صحیح راستے پر ہے۔ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں برآمدات کی حمایت، پیشگی ٹیکس اور سپر ٹیکس کی منسوخی جیسے اہم اصلاحات شامل ہیں۔
وزیراعلیف مالیات، محمد اورنگزیب نے اکتوبر کی بجٹ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ قومی معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے اور حکومت اب استحکام سے بڑھوتری کی طرف منتقلی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بیان کے ساتھ سینیئر سرکار کے اہلکاروں جیسے وزیرِ مالیات برائے اسٹیٹ بلال اہرانی، وزیرِ معلومات عطااللہ ترار اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین رشید محمود لانگریال کا بھی ساتھ دیا۔ وزیر کے مطابق مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ معاشی نمو کو مضبوط بنانے اور برآمد محور معیشت کی تشکیل کے لئے نمایاں اقدامات پر مشتمل ہے۔ اس کے تحت برآمد کنندگان کے لئے سازگار ماحول پیدا کرنے اور مجموعی مسابقت کو بہتر بنانے کے لئے کئی اصلاحاتی قدم اٹھائے گئے ہیں۔ اس اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت ایک پیشگی ٹیکس کو ختم کیا گیا ہے، جس سے کاروباری ماحول میں آسانی آئیں گی۔ مزید برآں، پانچ سو ارب روپے سے زائد آمدن رکھنے والی کمپنیوں پر لگائے جانے والے سپر ٹیکس کو بھی معلق کیا گیا ہے، جسے وزیر مالیات نے ایک اہم پالیسی ریفارم کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے سرمایہ کاری میں اضافہ، برآمدات کی مقدار میں بڑھوتری اور مجموعی طور پر ملکی معیشت کی رفتار میں بہتری متوقع ہے۔ پچھلے دن، وزیر اورنگزیب نے پارلیمنٹ کی نیشنل اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کا مکمل بجٹ پیش کیا جس کا کل اخراجات 18,771 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ اس میں قرض کے سود کی ادائیگیوں کے لیے 8,054 ارب روپے اور پینشنوں کے لیے 1,169 ارب روپے مخصوص کیے گئے ہیں۔ وزیر نے اس موقع پر کہا کہ یہ بجٹ پیش کرنا ان کے لیے اعزاز اور ذمہ داری کا ساتھ ہے اور اس کے ذریعے ملک کی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے موزوں پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا.
وزیراعلیف مالیات، محمد اورنگزیب نے اکتوبر کی بجٹ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ قومی معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے اور حکومت اب استحکام سے بڑھوتری کی طرف منتقلی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بیان کے ساتھ سینیئر سرکار کے اہلکاروں جیسے وزیرِ مالیات برائے اسٹیٹ بلال اہرانی، وزیرِ معلومات عطااللہ ترار اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین رشید محمود لانگریال کا بھی ساتھ دیا۔ وزیر کے مطابق مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ معاشی نمو کو مضبوط بنانے اور برآمد محور معیشت کی تشکیل کے لئے نمایاں اقدامات پر مشتمل ہے۔ اس کے تحت برآمد کنندگان کے لئے سازگار ماحول پیدا کرنے اور مجموعی مسابقت کو بہتر بنانے کے لئے کئی اصلاحاتی قدم اٹھائے گئے ہیں۔ اس اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت ایک پیشگی ٹیکس کو ختم کیا گیا ہے، جس سے کاروباری ماحول میں آسانی آئیں گی۔ مزید برآں، پانچ سو ارب روپے سے زائد آمدن رکھنے والی کمپنیوں پر لگائے جانے والے سپر ٹیکس کو بھی معلق کیا گیا ہے، جسے وزیر مالیات نے ایک اہم پالیسی ریفارم کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے سرمایہ کاری میں اضافہ، برآمدات کی مقدار میں بڑھوتری اور مجموعی طور پر ملکی معیشت کی رفتار میں بہتری متوقع ہے۔ پچھلے دن، وزیر اورنگزیب نے پارلیمنٹ کی نیشنل اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کا مکمل بجٹ پیش کیا جس کا کل اخراجات 18,771 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ اس میں قرض کے سود کی ادائیگیوں کے لیے 8,054 ارب روپے اور پینشنوں کے لیے 1,169 ارب روپے مخصوص کیے گئے ہیں۔ وزیر نے اس موقع پر کہا کہ یہ بجٹ پیش کرنا ان کے لیے اعزاز اور ذمہ داری کا ساتھ ہے اور اس کے ذریعے ملک کی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے موزوں پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا
وزیر مالیات بجٹ 2026-27 معاشی اصلاحات برآمدات ٹیکس میں تبدیلی
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