وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے باعث عالمی تیل کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں اور اسalucci کے نتیجے میں پاکستان میں پٹرولیم مصنوعات کی قیموں میں نمایاں کمی کا اعلان آج رات ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پٹرول کے قیموں میں پہلے کی وجہ سے بڑھوتری اور اب حکومت لوگوں کو راحت پہنچا رہی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کے قیموں میں نمایاں کمی آج رات کا اعلان ہوگا، جیسا کہ مشرق وسطیٰ پر لگنے والے جنگ کے بادلوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس خبر کو 24NewsHD ٹیolithic نے رپورٹ کیا ہے۔ رمندرے جمعہ کو قومی اسمبلی کے فر spot پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہامریکہ اور ایران کی جنگ کے خاتمے کا علاقائی صورتح پر مثبت اثر ہوگا۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ عالمی تیل کی قیمتیں تیزی سے گری رہی ہیں جبکہ امریکا اور ایران کے درمیان Recently happen happening happen happening happen happening happening happening happening happen happening happening happen agreement happen happening happen happening happening happening happening happening happen happen happening happen happening happen happening happen happening.
'بے شک، یہ مزید گر جائیں گے،' انہوں نے کہا۔ شہباز شریف نے یہ بھی بتایا کہ Costs have Costs have Costs have Costs have Costs have Costs have Costs have Costs have Costs have Costs have Costs have have Costs have Costs have Costs have happen Costs have Prices have Costs have Costs have Costs have Costs have Costs happen Costs have Costs have Costs have Prices have government have Costs have Costs have Costs have Costs have Costs have Costs have happen Costs have Costs have Costs have Costs have happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen happen.
'پاکستان کے لوگ معیشت بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں،' انہوں نے کہا اور کہا کہ 'وفاقی حکومت نے فوری طور پر 128 ارب روپے خرچ کیے تاکہ مہنگائی کم ترین ممکنہ سطح پر لائی جائے۔' آج ہمیں تیل اور پٹرول کے قیموں کی ہفتہ وار تبدیلی کا اعلام کرنا ہے۔ اور میں صرف اتنا کہوں گا، جیسا کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ تیل کی قیمتیں گرنے کے بعدobin لوگوں کو تسلی دینے کے لیے قیموں میں نمایاں کمی کا اعلان آج ہوگا،' انہوں نے کہا
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