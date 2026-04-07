وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا

اسلام آباد: وزیر اعظم شہباز شریف نے ولی عہد محمد بن سلمان کو یقین دلایا کہ پاکستانی حکومت اور عوام ہمیشہ اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی جس میں خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق، وزیر اعظم شریف نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی پر زور دیا اور حالیہ حملوں کے تناظر میں ملک کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب میں واقع الجلیل تیل کی تنصیبات پر حملے کی
شدید مذمت کی اور کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام ہمیشہ اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا، بالکل اسی طرح جیسے سعودی قیادت اور عوام نے مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے موجودہ علاقائی کشیدگی کے دوران سعودی قیادت کی جانب سے دکھائی جانے والی تحمل اور دانشمندی کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے ولی عہد کو کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا، جنہیں سعودی قیادت نے علاقائی امن و استحکام کی بحالی میں پاکستان کی شراکت کے طور پر سراہا۔\اس ٹیلی فونک گفتگو میں، دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے مضبوط برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے خصوصی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ولی عہد کو یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کی حمایت جاری رکھے گا اور دونوں ممالک باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے قریبی رابطہ برقرار رکھیں گے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔\وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ایک اہم سفارتی قدم ہے جو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کی حمایت، خاص طور پر حالیہ حملوں کے تناظر میں، دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دوطرفہ تعلقات کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ پاکستان کی جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اس بات پر زور دینا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا، اس عزم کا اظہار ہے کہ پاکستان مشکل وقت میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کے علاوہ، پاکستان کی جانب سے سعودی قیادت کی دانشمندی اور تحمل کی تعریف کرنا ایک مثبت اشارہ ہے جو دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا کو مزید مضبوط بنائے گا۔ مجموعی طور پر، وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا
