وزیراعظم کی ہدایت پر کویت میں پاکستانی سفیر نے زخمی شہری کی عیادت کی
کویت میں ڈرون حملے میں زخمی پاکستانی شہری کی عیادت کے لیے سفیر ڈاکٹر ظفر اقبال نے ہسپتال کا دورہ کیا اور کویت کی اعلیٰ فوجی قیادت سے بھی ملاقات کی۔
وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی اور ہمدردانہ ہدایات پر کویت میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظفر اقبال نے کویت میں ڈرون حملے میں زخمی ہونے والے پاکستانی شہری کی ہسپتال میں عیادت کی اور ان کے علاج معالجے کی مکمل نگرانی یقینی بنائی۔ سفیرِ پاکستان نے اس موقع پر زخمی شہری کی خیریت دریافت کی اور طبی ماہرین سے تفصیلی بریفنگ حاصل کی کہ کیسے ان کی حالت کو مستحکم رکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے سفیر کو اعتماد میں لیا کہ زخمی شخصیت کی صحت یابی کی رفتار اطمینان بخش ہے اور ان شاء اللہ وہ جلد مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس دوران سفیر نے کویت کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل خالد درج سعد الشریعان سے بھی اہم ملاقات کی۔ لیفٹیننٹ جنرل نے زخمی پاکستانی شہری کو بہترین ممکنہ طبی سہولیات اور جدید علاج معالجے کی فراہمی کی مکمل یقین دہانی کرائی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے حکم نامے میں واضح طور پر کہا تھا کہ سفیر کو چاہیے کہ وہ زخمی شہری کی عیادت کریں اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔.
وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی اور ہمدردانہ ہدایات پر کویت میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظفر اقبال نے کویت میں ڈرون حملے میں زخمی ہونے والے پاکستانی شہری کی ہسپتال میں عیادت کی اور ان کے علاج معالجے کی مکمل نگرانی یقینی بنائی۔ سفیرِ پاکستان نے اس موقع پر زخمی شہری کی خیریت دریافت کی اور طبی ماہرین سے تفصیلی بریفنگ حاصل کی کہ کیسے ان کی حالت کو مستحکم رکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے سفیر کو اعتماد میں لیا کہ زخمی شخصیت کی صحت یابی کی رفتار اطمینان بخش ہے اور ان شاء اللہ وہ جلد مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس دوران سفیر نے کویت کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل خالد درج سعد الشریعان سے بھی اہم ملاقات کی۔ لیفٹیننٹ جنرل نے زخمی پاکستانی شہری کو بہترین ممکنہ طبی سہولیات اور جدید علاج معالجے کی فراہمی کی مکمل یقین دہانی کرائی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے حکم نامے میں واضح طور پر کہا تھا کہ سفیر کو چاہیے کہ وہ زخمی شہری کی عیادت کریں اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔
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