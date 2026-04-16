وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کا دورہ مکمل، اب دوحہ روانہ

وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد قطر کے لیے روانہ ہوگئے ہیں، جہاں وہ امیر قطر سے ملاقات کریں گے۔ اس دورے میں علاقائی امن و سلامتی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔
وزیرِ اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے اور اب وہ دوحہ روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ اطلاع جمعرات کو وزیرِ اعظم کے دفتر (پی ایم او) کی جانب سے جاری کردہ بیان میں دی گئی۔ پی ایم او کے مطابق، وزیرِ اعظم دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پی ایم او نے بتایا کہ جدہ میں شہباز شریف اور محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی ملاقات تقریباً دو گھنٹے جاری رہی، جس دوران دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تفصیلی
بات چیت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیرِ اعظم نے علاقائی کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے موجودہ حالات میں مملکت کے صبر اور تحمل کو سراہا۔ وزیرِ اعظم شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے عوام اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور سعودی قیادت امن پسند اقوام کے لیے ایک مثال ہے۔ دوسری جانب، سعودی ولی عہد نے وزیرِ اعظم اور پاکستانی فوجی قیادت کے امن کی کوششوں میں تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیرِ اعظم نے پاکستان کی اقتصادی استحکام کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت کو بھی تسلیم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے اور اپنی دیرینہ اسٹریٹجک شراکت داری کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پی ایم او کے مطابق، وزیرِ اعظم مدینہ منورہ پہنچے، جہاں گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں، انہوں نے روضہ رسول (ص) پر حاضری دی اور پاکستان کی ترقی اور عالمی امن و ہم آہنگی کے لیے دعا کی۔ پی ایم او کے مطابق، وزیرِ اعظم اور ان کے وفد کے لیے روضہ رسول (ص) کی زیارت کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، جہاں انہوں نے سلام عقیدت پیش کیا۔وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف گزشتہ شب جدہ سے مدینہ منورہ پہنچے. گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز آلسعود نے وزیرِ اعظم اور پاکستانی وفد کا مدینہ منورہ آمد پر استقبال کیا۔ اس ملاقات میں وزیرِ خارجہ اور وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی، جنہوں نے بعد میں اس ملاقات کو دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور گرم جوشی کا عکاس قرار دیا۔ مدینہ اپریل 2024۔ دفتر خارجہ نے قبل ازیں اعلان کیا تھا کہ وزیرِ اعظم 15 سے 18 اپریل تک سعودی عرب، قطر اور ترکی کا دورہ کریں گے۔ سعودی عرب اور قطر کے دوروں کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ ترکی میں، وزیرِ اعظم سے توقع ہے کہ وہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے، جہاں وہ دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ یہ دورہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران ہو رہا ہے، جہاں سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان وسیع تر تنازعے سے منسلک حملوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے وزیرِ اعظم شہباز شریف نے اپنے سعودی عرب کے سرکاری دورے کا اختتام کر لیا ہے اور اب وہ قطر کے دارالحکومت دوحہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ پیش رفت وزیرِ اعظم کے دفتر (پی ایم او) کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ ایک تفصیلی بیان میں سامنے آئی ہے۔ پی ایم او نے واضح کیا ہے کہ دوحہ پہنچنے پر، وزیرِ اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ایک اہم دو طرفہ ملاقات کریں گے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی استحکام پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ جدہ میں وزیرِ اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی ملاقات، جس کی مدت تقریباً دو گھنٹے بتائی گئی ہے، انتہائی نتیجہ خیز رہی۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال اور اس کے اثرات کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ بیان کے مطابق، وزیرِ اعظم نے علاقائی کشیدگی کے بڑھتے ہوئے تناؤ کے تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اعادہ کیا۔ انہوں نے خاص طور پر اس نازک صورتحال میں سعودی قیادت کی جانب سے دکھائے گئے صبر و تحمل اور دانشمندی کو بھی سراہا، جس سے خطے میں تناؤ کو کم کرنے میں مدد ملی۔ وزیرِ اعظم شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انہیں کسی بھی صورت میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے سعودی قیادت کو عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے کوشاں اقوام کے لیے ایک مثالی حیثیت قرار دیا۔ دوسری جانب، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جاری امن کوششوں میں وزیرِ اعظم شہباز شریف اور پاکستانی عسکری قیادت کے تعمیری اور مثبت کردار کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیرِ اعظم نے پاکستان کی اقتصادی ترقی اور استحکام میں سعودی عرب کی جانب سے مسلسل فراہم کردہ معاونت کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے اور اپنی دیرینہ اور مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کے اپنے مشترکہ عزم کو دہرایا۔ اس سے قبل، وزیرِ اعظم مدینہ منورہ پہنچے، جہاں ان کا گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ مدینہ میں، وزیرِ اعظم نے روضہ رسول (ص) کی زیارت کی اور پاکستان کے لیے ترقی، خوشحالی اور عالمی امن و ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ پی ایم او کے مطابق، وزیرِ اعظم اور ان کے وفد کے لیے روضہ رسول (ص) کی زیارت کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، جہاں انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ سلام عقیدت پیش کیا۔ اس دوران، وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے اس ملاقات کو دونوں ممالک کے تعلقات میں موجود گرم جوشی اور مضبوط باہمی روابط کا عکاس قرار دیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق، وزیرِ اعظم 15 سے 18 اپریل تک سعودی عرب، قطر اور ترکی کا دورہ کر رہے ہیں، جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانا اور علاقائی امن و سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ ترکی میں، وزیرِ اعظم سے توقع ہے کہ وہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ اہم امور پر پاکستان کا مؤقف پیش کریں گے۔ یہ دورہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری حساس صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جہاں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات سعودی عرب سمیت 