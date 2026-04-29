وزیراعظم اپنا گھر پروگرام: تاریخی پیکج کا اعلان، آسان قسطوں پر گھر بنانے کا موقع

وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت 25 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کے قرضوں کا تاریخی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یہ قرضے آسان قسطوں میں دستیاب ہوں گے اور شہریوں کو گھر بنانے یا خریدنے میں مدد کریں گے۔
وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے آج ایک تاریخی اور اہم اعلان متوقع ہے، جس کے تحت وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت شہریوں کو گھروں کی تعمیر اور خریداری کے لیے آسان قسطوں پر قرض ے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ پروگرام خاص طور پر متوسط اور نچلے طبقے کے لوگوں کو اپنے خوابوں کا گھر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس پیکج کے تحت 25 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، 75 لاکھ روپے اور 1 کروڑ روپے تک کے قرض ے دستیاب ہوں گے، جو شہریوں کو ان کی ضروریات اور استطاعت کے مطابق انتخاب کرنے کی آزادی فراہم کریں گے۔ حکومت نے اس اسکیم کو عوام الناس کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت بخش بنانے کے لیے کئی اہم شرائط کو آسان بنایا ہے۔ قرض لینے والے افراد کو شناختی کارڈ کا حامل ہونا ضروری ہے اور وہ پہلے سے کسی دوسرے ادارے سے مقروض نہیں ہونے چاہیے۔ اس اسکیم کے تحت حاصل کردہ قرض ے سے دس مرلہ کا پلاٹ خریدا جا سکتا ہے یا دس مرلہ کا تیار شدہ گھر بھی خریدا جا سکتا ہے۔ حکومت اس اسکیم میں 90 فیصد فنانسنگ فراہم کرے گی جبکہ باقی 10 فیصد رقوم شہریوں کو خود فراہم کرنا ہوں گی۔ یہ فنانسنگ اسلامک بینکوں، کمرشل بینکوں، مائیکروفنانس بینکوں اور ہاؤس بلڈنگ فنانس کمپنیوں کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ قرض حاصل کرنے کے لیے کوئی فیس یا پیشگی ادائیگی کی شرط عائد نہ کی جائے۔ اس اسکیم کی مانیٹرنگ اسٹیٹ بینک اور پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے کی جائے گی تاکہ شفافیت اور درستگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ اقدام ملک میں ہاؤسنگ سیکٹر کو فروغ دینے اور شہریوں کو پینے کے لیے سست اور آسان قرض ے فراہم کرنے کا ایک اہم قدم ہے۔ اس اسکیم کے تحت، 25 لاکھ روپے کا قرض لینے والے افراد کو ماہانہ 16 ہزار 499 روپے کی قسط ادا کرنا ہوگی، جبکہ 50 لاکھ روپے کے قرض کی ماہانہ قسط 32 ہزار 997 روپے ہوگی۔ اسی طرح، 75 لاکھ روپے کے قرض کی ماہانہ قسط 49 ہزار 497 روپے اور 1 کروڑ روپے کے قرض کی ماہانہ قسط 65 ہزار 996 روپے ہوگی۔ قرض کی واپسی کی مدت 20 سال مقرر کی گئی ہے، جس میں پہلے دس برسوں کے لیے فکسڈ مارک اپ ریٹ 5 فیصد رکھا گیا ہے، جبکہ اگلے دس برسوں میں مارک اپ ریٹ معمول کے مطابق ہوگا۔ قرض کے لیے آن لائن درخواست دینا ہوگی اور درخواست کی منظوری کا عمل تقریباً ایک ماہ تک جاری رہے گا۔ یہ اسکیم نہ صرف شہریوں کو گھر بنانے میں مدد کرے گی بلکہ تعمیراتی شعبے میں بھی نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرے گی۔ لاہور میں حال ہی میں منعقد ہونے والے سیاحت اور سرمایہ کاری کے ایونٹ نے بھی اس اسکیم کے لیے ایک مثبت ماحول پیدا کیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبر ملک بھر میں وسیع پیمانے پر زیر بحث ہے اور عوام میں اس اسکیم کے بارے میں مثبت تاثرات پائے جاتے ہیں.
