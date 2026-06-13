وزیر اعظم شہباز شریف نے صغیر تجارتی کاروباروں اور دکانوں کے لئے ایک فیکس ٹیکس نظام کی تجویز پیش کی

وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ 2026-27 کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ صغیر تجارتی کاروباروں اور دکانوں کے لئے ایک فیکس ٹیکس نظام کی تجویز پیش کر رہے ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی بجٹ 2026-27 میں صغیر تجارتی کاروبار وں اور دکان وں کے لئے ایک فیکس ٹیکس نظام کی تجویز پیش کی ہے۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ 2026-27 کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ صغیر تجارتی کاروبار وں اور دکان وں کے لئے ایک فیکس ٹیکس نظام کی تجویز پیش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ 2026-27 کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے.
وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی بجٹ 2026-27 میں صغیر تجارتی کاروباروں اور دکانوں کے لئے ایک فیکس ٹیکس نظام کی تجویز پیش کی ہے۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ 2026-27 کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ صغیر تجارتی کاروباروں اور دکانوں کے لئے ایک فیکس ٹیکس نظام کی تجویز پیش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ 2026-27 کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جانب سے منظور ہو سکتی ہے
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