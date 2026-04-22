وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا اور افغان سفیر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مہاجرین کی واپسی پر تبادلہ خیال

خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے افغان سفیر سردار احمد خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور رجسٹریشن مکمل کرنے والے افغان مہاجرین کو وطن واپسی کی اجازت دینے کی درخواست پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعلیٰ نے مہاجرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے اور رجسٹریشن کے عمل کو تیز کرنے کا یقین دلایا۔ صدر زرداری کی صحت کے حوالے سے جھوٹی خبروں پر ردعمل بھی سامنے آیا۔
پشاور: خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے افغانستان کے سفیر سردار احمد خان سے ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا، جس میں افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران افغان سفیر نے صوبائی حکومت کی جانب سے مہاجرین کی رجسٹریشن کے عمل کو مکمل کرنے اور رجسٹریشن مکمل کرنے والے افراد کو اپنے وطن واپسی کی اجازت دینے کی درخواست کی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، افغان سفیر نے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے ریپٹری ایشن مراکز کے دورے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور اس دورے سے صورتحال میں نمایاں بہتری آنے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے نادرا ( نادرا ) وینز کی تعداد میں اضافے پر بھی گہری خوشی کا اظہار کیا اور مزید وینز کی تعداد بڑھانے کی درخواست کی۔ افغان سفیر نے خاص طور پر رجسٹریشن مکمل کرنے والے مہاجرین کو وطن واپسی کی اجازت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ افغان مہاجرین ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کی تمام ممکنہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہتر حالات کی امید رکھتے ہیں اور مہاجرین کی واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وزیراعلیٰ نے واضح کیا کہ افغان مہاجرین ہمارے مہمان ہیں اور ان کی سہولت کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید ہدایات جاری کر دیں ہیں کہ مہاجرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات میں مزید بہتری لائی جائے۔ سہیل آفریدی نے بتایا کہ رجسٹریشن کاؤنٹرز اور نادرا وینز کی تعداد بڑھانے کے احکامات پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ریپٹری ایشن کیمپس اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کی روزانہ بنیاد پر نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ ہو۔ وزیراعلیٰ نے یقین دلایا کہ صوبائی حکومت افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو آسان بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ اس کے علاوہ، صدر آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ صدر زرداری کی خیریت کے بارے میں پھیلائی جانے والی جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں۔ انہوں نے کہا کہ صدر زرداری مکمل طور پر خیریت سے ہیں اور ان کی صحت سے متعلق جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ حقیقت سے دور ہیں۔ سینیٹر مانڈوی والا نے میڈیا اور عوام سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ صدر زرداری کی صحت کے حوالے سے درست اور تصدیق شدہ خبریں ہی نشر کریں اور پھیلائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں حالات حساس ہیں اور ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے سے ملک میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ صدر زرداری قوم کے لیے ایک اہم رہنما ہیں اور ان کی صحت اور سلامتی کی دعا کرنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔
افغان مہاجرین خیبرپختونخوا سہیل آفریدی سردار احمد خان ریپٹری ایشن نادرا صدر زرداری سلیم مانڈوی والا