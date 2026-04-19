وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی خطے میں امن و استحکام پر تفصیلی گفتگو

وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلیفونک رابطہ کر کے خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے بارے میں آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ایک اہم ٹیلیفونک رابطہ کیا جس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور باہمی تعلقات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ یہ گفتگو تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی اور دونوں رہنماؤں نے اس میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس دوران، وزیراعظم شہباز شریف نے صدر مسعود پزشکیان اور ایران ی قیادت کا اس بات پر شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے 11 اور 12 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھیجا تھا، جس کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ
عباس عراقچی نے کی تھی۔ یہ وفد پاکستان اور ایران کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم ثابت ہوا۔ وزیراعظم نے صدر پزشکیان کو سعودی عرب، قطر اور ترکیہ سمیت دیگر اہم ممالک کے حالیہ دوروں کے بارے میں بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان دوروں کے دوران مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کا مقصد خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کے عمل کے حق میں وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اپنے دیرینہ دوست ممالک کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، انہوں نے رواں ہفتے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ ہونے والی تعمیری بات چیت کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ اس تعاون کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے، وزیراعظم نے دوبارہ اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امن کی کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزم کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے اور دونوں ممالک خطے کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ یہ گفتگو ایک ایسے وقت میں ہوئی جب خطے میں مختلف قسم کے چیلنجز موجود ہیں، اور اس طرح کی اعلیٰ سطح کی بات چیت ان چیلنجز کا سامنا کرنے اور علاقائی امن کو یقینی بنانے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس رابطے نے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو مزید بڑھایا اور مستقبل میں تعاون کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔
شہباز شریف مسعود پزشکیان ایران پاکستان خطے میں امن