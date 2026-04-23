وزیراعظم سے چینی سفیر کی الوداعی ملاقات، دوستی کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا عزم

وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے چینی سفیر نونگ رونگ سے الوداعی ملاقات کی۔ ملاقات میں دوطرفہ تعلقات، خطے میں امن اور سی پیک منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے چین کے ساتھ اسٹریٹیجک شراکت داری پر فخر کا اظہار کیا اور سفیر نے پاکستان کے ساتھ آہنی دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے چین ی سفیر کے الوداعی ملاقات وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے چین ی سفیر نونگ رونگ سے وزیراعظم ہاؤس میں الوداعی ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی و ترقی ڈاکٹر احسن اقبال، وزیر اطلاعات عطااللہ تارڑ، وزیراعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں وزیراعظم نے چین ی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی چیانگ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان اور چین کے دوطرفہ تعلقات پر گہری اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان کو چین کے ساتھ اسٹریٹیجک شراکت داری پر فخر ہے۔ وزیراعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ چین ی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان چین کے ساتھ اقتصادی، سیاسی اور دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نے چین ی سفیر کی پاکستان میں خدمات کو سراہا اور ان کی مستقبل کی کاوشوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چین ی سفیر نونگ رونگ نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے صدر شی جن پنگ کے وژن کے مطابق پاکستان کے ساتھ آہنی دوستی کو مزید مستحکم کرنے اور اسے نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سفیر نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات وقت کی کسوٹی پر खرے اترے ہیں اور یہ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کے تعاون کا یقین دلایا۔ نونگ رونگ نے وزیراعظم کو بتایا کہ چین پاکستان کے ساتھ سی پیک منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے اور اس منصوبے سے پاکستان کی معیشت کو تقویت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک خطے میں ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ انہوں نے وزیراعظم کو چین کے دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیراعظم نے سفیر کی دعوت قبول کرتے ہوئے جلد ہی چین کے دورے کا اعلان کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں تعاون کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنے پر اتفاق کیا۔
پاکستان چین وزیراعظم چینی سفیر دوستی سی پیک