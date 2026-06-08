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وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد کا اظہار

سیاست News

وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد کا اظہار
گلگت بلتستانالیکشنشہباز شریف
📆08/06/2026 9:23 am
📰ExpressNewsPK
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وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں پرامن اور شفاف انتخابات کے انعقاد پر عوام کو مبارکباد دی اور پیپلز پارٹی کی کامیابی پر صدر زرداری اور بلاول بھٹو کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مسلم لیگ ن کے کامیاب امیدواروں اور تمام شرکا کو بھی سراہا۔

گلگت بلتستان میں حالیہ انتخابات کے نتائج کے بعد سیاسی منظرنامے میں نئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کی ہے، جس کے بعد وزیراعظم محمد شہباز شریف نے صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیراعظم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے بھرپور سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ امن و امان کے ماحول میں انتخابات میں حصہ لیا، جو جمہوری عمل کی مضبوطی کی علامت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کی کامیابی عوامی اعتماد کا نتیجہ ہے، اور پوری قوم اس پر فخر محسوس کرتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں پاکستان مسلم لیگ ن کے کامیاب امیدواروں کو بھی مبارکباد دی، جنہوں نے سخت مقابلے کے باوجود اعلیٰ کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے مسلم لیگ ن کی ٹیم کی محنت کو سراہا اور کہا کہ تمام کامیاب امیدوار عوامی خدمت کے جذبے سے کام کریں گے۔ وزیراعظم نے الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو بھی خراج تحسین پیش کیا، جس نے شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کو یقینی بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پرامن انتخابات کے انعقاد میں کلیدی کردار ادا کیا، اور ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اس موقع پر وزیراعظم نے گلگت بلتستان کے عوام کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے پوری طرح سے انتخابی عمل میں حصہ لیا اور جمہوری روایات کو مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا کہ پرامن اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہی جمہوریت کا حسن ہے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کے تعاون نے اسے ممکن بنایا۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ نئی منتخب حکومت گلگت بلتستان کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی، جبکہ وفاقی حکومت اس میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ملک کے تمام خطوں میں جمہوری عمل کو فروغ دیا جائے گا تاکہ عوام کی آواز سنی جا سکے.

گلگت بلتستان میں حالیہ انتخابات کے نتائج کے بعد سیاسی منظرنامے میں نئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کی ہے، جس کے بعد وزیراعظم محمد شہباز شریف نے صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیراعظم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے بھرپور سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ امن و امان کے ماحول میں انتخابات میں حصہ لیا، جو جمہوری عمل کی مضبوطی کی علامت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کی کامیابی عوامی اعتماد کا نتیجہ ہے، اور پوری قوم اس پر فخر محسوس کرتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں پاکستان مسلم لیگ ن کے کامیاب امیدواروں کو بھی مبارکباد دی، جنہوں نے سخت مقابلے کے باوجود اعلیٰ کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے مسلم لیگ ن کی ٹیم کی محنت کو سراہا اور کہا کہ تمام کامیاب امیدوار عوامی خدمت کے جذبے سے کام کریں گے۔ وزیراعظم نے الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو بھی خراج تحسین پیش کیا، جس نے شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کو یقینی بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پرامن انتخابات کے انعقاد میں کلیدی کردار ادا کیا، اور ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اس موقع پر وزیراعظم نے گلگت بلتستان کے عوام کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے پوری طرح سے انتخابی عمل میں حصہ لیا اور جمہوری روایات کو مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا کہ پرامن اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہی جمہوریت کا حسن ہے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کے تعاون نے اسے ممکن بنایا۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ نئی منتخب حکومت گلگت بلتستان کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی، جبکہ وفاقی حکومت اس میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ملک کے تمام خطوں میں جمہوری عمل کو فروغ دیا جائے گا تاکہ عوام کی آواز سنی جا سکے

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گلگت بلتستان الیکشن شہباز شریف پیپلز پارٹی مبارکباد

 

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