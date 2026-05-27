وزیراعظم شہباز شریف نے کویت کے ساتھ برادرانہ یکجہتی اور امن کی حمایت کا اظہار

وزیراعظم شہباز شریف نے کویت پر حملوں کی مذمت کی، کویتی قیادت کے ساتھ یکجہتی ظاہر کی اور خطے میں امن کے لیے سفارتی کاوشوں کو بڑھانے کا عزم دوہرایا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے کویت پر حملہ کرنے والے دہشت گرد عناصر کی پُرشد مذمت کی اور کویت ی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ پاکستان اپنی سفارتی نئی توانائی کے ساتھ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ وزیرِ اعظم نے کویت کے ولی عہد شیخ صبحان الخالد الحمد المبارک الصباح کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران، حالیہ حملوں میں ہتھیاروں کی جانی اور مالی تباہیاں دیکھ کر گہرا افسوس کا اظہار کیا اور یقین دہانی کرائی کہ ہر مشکل وقت میں پاکستان اپنے برادر ملک کویت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس گفتگو میں، شہباز شریف نے خطے کی کشیدگی کو کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے پائیدار حل پر زور دیا اور بتایا کہ پاکستان امن کے فروغ کے لیے مختلف سفارت خانوں اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ وزیراعظم نے اس موقع پر کویت سمیت دیگر برادر ممالک کے قائدین کا پاکستان کی سفارتی کوششوں اور امن کی نوعیت کے لیے معاونت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے زیربحث سفارتی کاوشوں میں نائب وزیرِ اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بے مثال کردار کو سراہا اور کہا کہ اُن کی محنت اور جدوجہد پاکستان کے خطے میں دیرپا امن کے حصول کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ کویت ی ولی عہد نے بھی علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ کویت پاکستان کی سفارتی اقدامات اور امن کے مشن کی مکمل حمایت کرتا ہے اور اس سلسلے میں دونوں ممالک کی حکمت عملی میں ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ گفتگو کے آخری حصے میں، وزیراعظم نے کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کے لیے نیک خواہشات اور احترام کا اظہار کیا اور بتایا کہ کویت کے امیر بھی وزیرِ اعظم کے لیے دوستانہ جذبات رکھتے ہیں اور امن کی کوششوں میں پاکستان کی کامیابی کے خواہاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کویت ی ولی عہد نے وزیرِ اعظم کو اپنی ریاست کے دورے کی دعوت دی، جبکہ شریف نے امیر اور ولی عہد دونوں کو پاکستان کے دورے کی دعوت دہرائی اور دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس بیانیے کے دوران، وزیرِ اعظم نے عزیزوں کو عید کی مبارکباد بھی دی اور حکومتی ایندھن کی قیمتیں کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا.
وزیراعظم شہباز شریف نے کویت پر حملہ کرنے والے دہشت گرد عناصر کی پُرشد مذمت کی اور کویتی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ پاکستان اپنی سفارتی نئی توانائی کے ساتھ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ وزیرِ اعظم نے کویت کے ولی عہد شیخ صبحان الخالد الحمد المبارک الصباح کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران، حالیہ حملوں میں ہتھیاروں کی جانی اور مالی تباہیاں دیکھ کر گہرا افسوس کا اظہار کیا اور یقین دہانی کرائی کہ ہر مشکل وقت میں پاکستان اپنے برادر ملک کویت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس گفتگو میں، شہباز شریف نے خطے کی کشیدگی کو کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے پائیدار حل پر زور دیا اور بتایا کہ پاکستان امن کے فروغ کے لیے مختلف سفارت خانوں اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ وزیراعظم نے اس موقع پر کویت سمیت دیگر برادر ممالک کے قائدین کا پاکستان کی سفارتی کوششوں اور امن کی نوعیت کے لیے معاونت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے زیربحث سفارتی کاوشوں میں نائب وزیرِ اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بے مثال کردار کو سراہا اور کہا کہ اُن کی محنت اور جدوجہد پاکستان کے خطے میں دیرپا امن کے حصول کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ کویتی ولی عہد نے بھی علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ کویت پاکستان کی سفارتی اقدامات اور امن کے مشن کی مکمل حمایت کرتا ہے اور اس سلسلے میں دونوں ممالک کی حکمت عملی میں ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ گفتگو کے آخری حصے میں، وزیراعظم نے کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کے لیے نیک خواہشات اور احترام کا اظہار کیا اور بتایا کہ کویت کے امیر بھی وزیرِ اعظم کے لیے دوستانہ جذبات رکھتے ہیں اور امن کی کوششوں میں پاکستان کی کامیابی کے خواہاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کویتی ولی عہد نے وزیرِ اعظم کو اپنی ریاست کے دورے کی دعوت دی، جبکہ شریف نے امیر اور ولی عہد دونوں کو پاکستان کے دورے کی دعوت دہرائی اور دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس بیانیے کے دوران، وزیرِ اعظم نے عزیزوں کو عید کی مبارکباد بھی دی اور حکومتی ایندھن کی قیمتیں کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا
پاکستان کویت امن مذاکرات سفارتی کوششیں برادرانہ تعلقات