وزیراعظم شہباز شریف نے واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا

وزیراعظم شہباز شریف نے وائٹ ہاؤس کراسپانڈنٹس ایسوسی ایشن ڈنر کے دوران فائرنگ کے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سلامتی پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایرانی صدر سے بھی رابطہ کیا۔
واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کراسپانڈنٹس ایسوسی ایشن ڈنر کے دوران فائرنگ کے واقعے پر وزیراعظم شہباز شریف نے گہری تشویش اور صدمہ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے اس واقعہ پر اپنی رنجیدگی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے اس اندوہناک واقعے کے بعد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کی سلامتی پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ اس خبر سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور انہیں خوشی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول اس واقعے میں محفوظ رہے۔ واقعہ کی تفصیلات کے مطابق، وائٹ ہاؤس کے صحافیوں کی ایسوسی ایشن کے سالانہ ڈنر کی تقریب کے دوران اچانک فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں، جس سے تقریب میں موجود افراد میں ہلچل مچا دی۔ امریکی سیکیورٹی اداروں نے فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کو بلا تاخیر ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ اس واقعہ نے امریکہ میں سیکیورٹی کے مسائل کو ایک بار پھر اجاگر کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے واقعات ناپسندیدہ ہیں اور ان سے امن و امان کی صورتحال پر منفی اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکی حکومت اس واقعہ کی مکمل تحقیقات کرے گی اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لائے گی۔ وزیراعظم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ امن اور تعاون کے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی احترام اور مفادات پر مبنی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ، وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی وزیر خارجہ کی روانگی کے بعد ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے 50 منٹ تک مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے صدر رئیسی کو پاکستان اور ایران کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم نے ایرانی صدر کو پاکستان کے مسائل اور چیلنجز سے آگاہ کیا اور ان کے حل کے لیے ایران کی مدد طلب کی۔ دوسری جانب، یورپی یونین نے کراچی میں پانی کی فراہمی اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان کو قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ قرض کراچی کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیراتی کاموں کو مکمل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر یہ تمام مواد شائع کیا گیا ہے اور اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ قارئین کو درست اور بروقت معلومات فراہم کی جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے مختلف ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے اور پاکستان کے لیے یورپی یونین کی جانب سے مالی مدد کے اعلانات ملک کے لیے مثبت پیش رفت ہیں.
