وزیراعظم شہباز شریف نے纖抿 امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کیلیے جنیوا روانہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے حتمی امن معاہدے پر متفقہ ہونے کی معرفی کردی تھی۔ ایرانی اور امریکی عہdardaroon نے معاہدے کی شفافیت اور مثبت نتائج کی zamānat دینے میں اضافی ریمارکس کیے ہیں۔ پاکستان کے ثالثی کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔
اسلام آباد (12 جون 2026): وزیر اعظم شہباز شریف امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے کل بروز ہفتہ جنیوا روانہ ہوں گے۔ ذرائع نے اے آر وائی نیوز کو بتایا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد جنیوا جائے گا جہاں شہباز شریف امریکا ایران مفاہمت سے متعلق pepperoni میں شرکت کریں گے۔ اس پیشرفت سے قبل وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر متفقہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اب اگلے اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے فریقین سے مل کر کام کر رہا ہے، امن اتنا قریب کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے درمیان امن معاہدہ سبوتاژ کرنے والوں کی کوشش سے واقف ہیں، امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی غلط معلومات کی مہم سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت حتمی مرحلے کے قریب ترین مرحلے میں ہے۔ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ معاہدے کی تکمیل تک میڈیا سے گزارش ہے مندرجات پر قیاس آرائیاں نہ کریں، ذمہ دار اور شفاف پالیسی کے تحت تمام تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مذکورہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا تھا۔ عباس عراقچی کے بیان سے قبل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ممکنہ معاہدے کے بارے میں بہت سی غلط اور گمراہ کن معلومات دیکھ رہا ہوں، ایرانیوں کو کوئی نقد رقم نہیں دی جا رہی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ معاہدے پر دستخط یا کسی اجلاس میں شرکت کے بدلے کوئی فنڈ جاری نہیں کیا جا رہا، امریکا اور اس کے اتحادیوں کے تحفظات کو ترجیح دیتے ہوئے معاہدہ ترتیب دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو پھر پورے خطے کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے، معاہدے میں خطے کی صورتحال کو یکسر تبدیل اور دیرپا امن کی صلاحیت موجود ہے۔ 'گزشتہ چند گھنٹے کے دوران رپورٹنگ میں چند عجیب باتیں بھی نوٹ کی ہیں۔ لوگ غیر مصدقہ میڈیا رپورٹس پر معاہدے پر تنقید کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں کسی بھی طریقے سے معاہدے میں اچھے نتائج ملیں گے۔' راجہ محسن اعجاز اسلام آباد سے خارجہ اور سفارتی امور کی کوریج کرنے والے اے آر وائی نیوز کے خصوصی نمائندے ہیں بلڈنگ بن رہی ہے تو بننے دیں، غیر قانونی ہوئی تو 'نسلہ ٹاور' کی طرح مسمار کر دیں گے، جسٹس حسن اظہر رضوی کے اہم ریمارک.
اسلام آباد (12 جون 2026): وزیر اعظم شہباز شریف امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے کل بروز ہفتہ جنیوا روانہ ہوں گے۔ ذرائع نے اے آر وائی نیوز کو بتایا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد جنیوا جائے گا جہاں شہباز شریف امریکا ایران مفاہمت سے متعلق pepperoni میں شرکت کریں گے۔ اس پیشرفت سے قبل وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر متفقہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اب اگلے اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے فریقین سے مل کر کام کر رہا ہے، امن اتنا قریب کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے درمیان امن معاہدہ سبوتاژ کرنے والوں کی کوشش سے واقف ہیں، امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی غلط معلومات کی مہم سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت حتمی مرحلے کے قریب ترین مرحلے میں ہے۔ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ معاہدے کی تکمیل تک میڈیا سے گزارش ہے مندرجات پر قیاس آرائیاں نہ کریں، ذمہ دار اور شفاف پالیسی کے تحت تمام تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مذکورہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا تھا۔ عباس عراقچی کے بیان سے قبل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ممکنہ معاہدے کے بارے میں بہت سی غلط اور گمراہ کن معلومات دیکھ رہا ہوں، ایرانیوں کو کوئی نقد رقم نہیں دی جا رہی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ معاہدے پر دستخط یا کسی اجلاس میں شرکت کے بدلے کوئی فنڈ جاری نہیں کیا جا رہا، امریکا اور اس کے اتحادیوں کے تحفظات کو ترجیح دیتے ہوئے معاہدہ ترتیب دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو پھر پورے خطے کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے، معاہدے میں خطے کی صورتحال کو یکسر تبدیل اور دیرپا امن کی صلاحیت موجود ہے۔ 'گزشتہ چند گھنٹے کے دوران رپورٹنگ میں چند عجیب باتیں بھی نوٹ کی ہیں۔ لوگ غیر مصدقہ میڈیا رپورٹس پر معاہدے پر تنقید کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں کسی بھی طریقے سے معاہدے میں اچھے نتائج ملیں گے۔' راجہ محسن اعجاز اسلام آباد سے خارجہ اور سفارتی امور کی کوریج کرنے والے اے آر وائی نیوز کے خصوصی نمائندے ہیں بلڈنگ بن رہی ہے تو بننے دیں، غیر قانونی ہوئی تو 'نسلہ ٹاور' کی طرح مسمار کر دیں گے، جسٹس حسن اظہر رضوی کے اہم ریمارک
وزیراعظم شہباز شریف جنیوا امریکا ایران مفاہمت حتمی امن معاہدہ ثالثی
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