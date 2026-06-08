Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

وزیراعلیٰ پنجاب نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے منسلک کرنے کی ہدایت کی

تعلیم News

وزیراعلیٰ پنجاب نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے منسلک کرنے کی ہدایت کی
وزیراعلیٰ پنجابتعلیمی ادارےجدید ٹیکنالوجی
📆08/06/2026 2:30 am
📰DunyaNews
42 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 83%

وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔

وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان کا مقصد پنجاب میں سیکھنے والوں کے لیے ایک نئی ترقی کا آغاز کرنا ہے، جس کے تحت انہیں جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت انہوں نے تعلیم ی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیم ی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیم ی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیم ی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے.

وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان کا مقصد پنجاب میں سیکھنے والوں کے لیے ایک نئی ترقی کا آغاز کرنا ہے، جس کے تحت انہیں جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت انہوں نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DunyaNews /  🏆 1. in PK

وزیراعلیٰ پنجاب تعلیمی ادارے جدید ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبے میں بہتری شہباز شریف

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-08 05:29:52