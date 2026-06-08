وزیراعلیٰ پنجاب نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے منسلک کرنے کی ہدایت کی

وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان کا مقصد پنجاب میں سیکھنے والوں کے لیے ایک نئی ترقی کا آغاز کرنا ہے، جس کے تحت انہیں جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت انہوں نے تعلیم ی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیم ی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیم ی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیم ی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے.
وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان کا مقصد پنجاب میں سیکھنے والوں کے لیے ایک نئی ترقی کا آغاز کرنا ہے، جس کے تحت انہیں جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت انہوں نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لگاتار منسلک کرنے کے لیے ہدایت کی ہے
وزیراعلیٰ پنجاب تعلیمی ادارے جدید ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبے میں بہتری شہباز شریف