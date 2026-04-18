وزیر خزانہ کی ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور امریکی حکام سے اہم ملاقاتیں

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے پاکستان کی ترجیحات کے مطابق سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کی ہے اور واشنگٹن میں امریکی محکمہ خزانہ کے حکام سے ملاقات میں پاکستان کے معاشی امکانات اور اصلاحات کو اجاگر کیا ہے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ( AIIB ) کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان کی بنیادی ڈھانچے کی ترجیحات اور اسٹریٹجک ترقیاتی فوکس کے ساتھ اپنے تعاون کو ہم آہنگ کرے۔
وزیر خزانہ نے پاکستان میں ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے مضبوط کردار کو سراہا، جس کا موجودہ پورٹ فولیو تقریباً 1.7 بلین ڈالر ہے اور مزید ایک بلین ڈالر کے منصوبے زیر غور ہیں۔
واشنگٹن ڈی سی میں ایس اینڈ پی گلوبل ریٹنگز کے نمائندوں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران، وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان نے اپنے بیرونی واجبات کو بروقت پورا کیا ہے، جس میں رواں ماہ 1.4 بلین ڈالر کے یورو بانڈ کی ادائیگی بھی شامل ہے۔
انہوں نے ملک کی بیرونی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنے کے لیے سعودی عرب سے اضافی مالی معاونت کو بھی اجاگر کیا۔
محمد اورنگزیب نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان کے بہتر میکرو اکنامک فنڈامینٹلز اور اصلاحات کا تسلسل ریٹنگ اپ گریڈ کے لیے ایک مضبوط دلیل پیش کرتا ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ کے ڈپٹی سیکرٹری فرانسس بروک نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے واشنگٹن میں ملاقات کی۔
وزیر خزانہ نے پاکستان کے معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے اہم مواقع کو اجاگر کیا اور خزانہ کے حکام کو ڈیجیٹل اور ورچوئل اثاثوں کے ضابطے میں پیشرفت اور امکانات سے آگاہ کیا۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک (AIIB) پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی بنیادی ڈھانچے کی ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی سرمایہ کاری کے فیصلوں کو ترتیب دے۔
یہ بات وزیر خزانہ نے واشنگٹن ڈی سی میں ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے نمائندوں کے ساتھ ایک اہم ملاقات کے دوران کہی۔
انہوں نے پاکستان میں بینک کے موجودہ منصوبوں کی مالیت جو کہ تقریباً 1.7 بلین ڈالر ہے، اور مزید ایک بلین ڈالر کے مجوزہ منصوبوں کے حوالے سے اس کی فعال شمولیت کو سراہا۔
وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اپنی اقتصادی استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔
اس سلسلے میں، انہوں نے یورو بانڈ کی مد میں 1.4 بلین ڈالر کی بروقت ادائیگی کا بھی ذکر کیا، جو اس ماہ مکمل ہوئی۔
اس کے علاوہ، انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی اضافی مالی امداد کو بھی سراہا، جس سے ملک کی بیرونی مالی پوزیشن میں مزید بہتری آئے گی۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام اور جاری اصلاحات کے عمل کے نتیجے میں بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں کی طرف سے ملک کی ریٹنگ میں بہتری آ سکتی ہے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں امریکی محکمہ خزانہ کے ڈپٹی سیکرٹری فرانسس بروک سے بھی ایک ملاقات کی۔
اس ملاقات میں، وزیر خزانہ نے پاکستان کے معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں موجود سرمایہ کاری کے وسیع مواقع کو نمایاں کیا۔
انہوں نے امریکی حکام کو پاکستان میں ڈیجیٹل اور ورچوئل اثاثوں کے ضابطے سے متعلق قانون سازی اور اس شعبے میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔
اس موقع پر، وزیر خزانہ نے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے جاری حکومتی کوششوں اور ان کے مثبت نتائج پر بھی روشنی ڈالی۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش منزل بن رہا ہے اور حکومتی پالیسیاں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔
انہوں نے خاص طور پر نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا جو کہ پاکستان کی معیشت کو متنوع بنانے اور اس کی برآمدات کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
یہ ملاقاتیں پاکستان کی اقتصادی سفارت کاری کے تناظر میں انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہیں۔
عالمی مالیاتی اداروں اور بین الاقوامی معاشی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔
وزیر خزانہ کی ان ملاقاتوں کا مقصد پاکستان کے اقتصادی استحکام، اصلاحات کے اقدامات اور مستقبل کے منصوبوں کو اجاگر کرنا تھا تاکہ عالمی سطح پر پاکستان کے بارے میں مثبت تاثر کو فروغ دیا جا سکے۔
ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور امریکی محکمہ خزانہ کے ساتھ مثبت بات چیت سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان کو مستقبل میں مزید مالی اور تکنیکی معاونت حاصل ہو سکے گی، جو کہ ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔
وزیر خزانہ کے حالیہ دورہ واشنگٹن نے بین الاقوامی مالیاتی فورمز پر پاکستان کی اقتصادی تصویر کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
ایس اینڈ پی گلوبل ریٹنگز کے ساتھ ملاقاتوں میں معاشی حقائق کو پیش کرنے سے ریٹنگ اپ گریڈ کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں، جس سے پاکستان کے لیے قرضے حاصل کرنا اور سرمایہ کاری کو راغب کرنا آسان ہو جائے گا۔
سعودی عرب سے اضافی مالی معاونت پاکستان کے بیرونی زرمبادلہ کے ذخائر کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی، جو کہ ملکی معیشت کے لیے ایک بڑی ریلیف ہوگی۔
معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کرنے سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع ہے، جو کہ روزگار کی فراہمی اور اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔
ڈیجیٹل اور ورچوئل اثاثوں کے ضابطے میں پیشرفت پاکستان کو ایک جدید اور تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی معیشت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرے گی اور اس شعبے میں بھی سرمایہ کاری کے دروازے کھولے گی۔
ملاقاتوں کا مجموعی مقصد پاکستان کے اقتصادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا، بین الاقوامی سطح پر اس کی ساکھ کو بہتر بنانا اور وسیع تر اقتصادی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔
وزیر خزانہ کے ان اقدامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اپنی اقتصادی مشکلات پر قابو پانے اور ایک مستحکم معاشی مستقبل کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔
ان کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آنے کی صورت میں، پاکستان نہ صرف داخلی طور پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک مضبوط اقتصادی قوت کے طور پر ابھر سکتا ہے۔
