وزیراعظم کے ’اپنا گھر‘ پروگرام کے لیے اسٹیٹ بینک کا بڑا فیصلہ

اسٹیٹ بینک نے ہاؤسنگ فنانس کے لیے ضوابط کو آسان کردیا، ڈیٹ برڈن ریشیو میں اضافہ، اور ویلیویشن کے معیارات میں نرمی کی گئی۔
پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے وزیراعظم کے ’اپنا گھر‘ پروگرام کے تحت ہاؤسنگ فنانس کے لیے ضوابط کو آسان کردیا ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، اسٹیٹ بینک نے پروسیسنگ میں تاخیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرض دینے والے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسکیم کے تحت مکمل دستاویزات کے ساتھ درخواست موصول ہونے کے 15 کام کرنے والے دنوں کے اندر کریڈٹ کی منظوری مکمل کریں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سرکلر جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بینکوں اور ہاؤس بلڈنگ فنانس کمپنی لمیٹڈ (ایچ بی ایف سی ایل) کے لیے وزیراعظم کے ’اپنا گھر‘ پروگرام کے نفاذ کو بہتر بنانے کے لیے ریگولیٹری شرائط کو آسان بنایا گیا ہے۔ نظرثانی شدہ فریم ورک کے تحت، ڈیٹ برڈن ریشیو کو بڑھا دیا گیا ہے، جس کی اجازت ہے کہ مجموعی ماہانہ ادائیگی کی ذمہ داریاں، بشمول نیا ہاؤسنگ لون اور موجودہ صارفین کا قرض ، قرض لینے والے کی خالص آمدنی کا 65 فیصد تک پہنچ جائے۔ یہ تبدیلی ممکنہ درخواست دہندگان کے لیے اہلیت کو نمایاں طور پر بڑھاتی ہے۔ اس اقدام سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے آسان قسطوں پر قرض لینے کا موقع ملے گا۔ اسٹیٹ بینک کا یہ فیصلہ وزیراعظم کے ہاؤسنگ کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ خاص طور پر، جو لوگ پہلے گھر خریدنے کے قابل نہیں تھے، اب وہ بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ 5 ملین روپے تک کی قیمت والے اثاثوں کے لیے، بینک اور ایچ بی ایف سی ایل اندرونی ویلیویشن میکانزم پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ زیادہ قیمت والے اثاثوں کے لیے، کم از کم ایک ویلیویشن پاکستان بنکس ایسوسی ایشن (پی بی اے) کے منظور شدہ پینل سے ایک ویلیوٹر کے ذریعے کرائی جانا چاہیے۔ ریگولیٹر نے نوٹ کیا ہے کہ ان اقدامات کو نافذ کرنے کے لیے احتیاطی ضوابط HF-3 اور HF-7 کو نرم کر دیا گیا ہے، اور بینکوں اور ایچ بی ایف سی ایل کو اپ ڈیٹ ہدایات کی سختی سے تعمیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے واضح کیا ہے کہ تمام بینکوں اور فنانس کمپنیوں کو ان نئے ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ ان ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تازہ ترین اقدامات ہاؤسنگ فنانس کی سرگرمیوں کو بحال کرنے اور مارکیٹ میں سستی کو بہتر بنانے کے وسیع تر کوششوں کا حصہ ہیں، جہاں شہری طلب میں اضافہ ہونے کے باوجود رہن کی رسائی ابھی بھی نسبتاً کم ہے۔ پاکستان میں ہاؤسنگ کی قلت ایک بڑا مسئلہ ہے، اور وزیراعظم کا ’اپنا گھر‘ پروگرام اس مسئلے کو حل کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اس اقدام سے مارکیٹ میں سرمایہ کاری بڑھے گی اور تعمیراتی شعبے کو بھی فروغ ملے گا۔ اس سے نہ صرف لوگوں کو گھر ملیں گے بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وزیراعظم کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک اور تمام بینکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس پروگرام کے تحت، حکومت سبسڈی کے ذریعے ہاؤسنگ لون پر سست سود کی شرح فراہم کر رہی ہے، جس سے گھروں کو زیادہ قابل رسائی بنایا جا سکے گا۔ اسٹیٹ بینک کے ضوابط میں نرمی سے بینکوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرض دینے کے لیے حوصلہ ملے گا۔ اس سے ہاؤسنگ سیکٹر میں ایک نئی لہر آئے گی اور لوگوں کے خواب پورے ہوں گے۔ وزیراعظم نے اس پروگرام کے لیے اپنی پوری توجہ دی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کے پاس اپنا گھر ہو۔ اسٹیٹ بینک کے اس اقدام سے وزیراعظم کے اس خواب کو حقیقت بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم کے ’اپنا گھر‘ پروگرام کے تحت ملک بھر میں لاکھوں گھر تعمیر کیے جائیں گے اور لوگوں کو ان کے اپنے گھروں کا مالک ہونے کا موقع ملے گا.
