وسط انڈونیشیا میں ہلکا مگر شدید زلزلہ، کوئی خطرہ نہیں

ایک ہلکا مگر طاقتور زلزلہ متوسط انڈونیشیا میں آیا جس کا پیمانہ 6.7 تھا، لیکن کسی اموات یا بڑے نقصان کا کوئی ثبوت نہیں મળ
اوسط انڈونیشیا میں دوپہر کے وقت ایک ہلکے مگر طاقتور زلزلہ پیدا ہوا جس کا پیمانہ 6.7 قرار دیا گیا۔ یہ کمپنی کے مطابق مقامی وقت کے مطابق دس بجے کے قریب ہوا اور اس کا مرکز سینٹرل سولاؤسی صوبے میں پالے کے مشرقی جنوب شرقی طرف تھا۔ حکام کی جانب سے تبصرے بعد فورا معائنہ کیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ کسی بڑے نقصان، اموات یا عمارات کے ڈھانچے کو متاثر نہیں کیا۔ زمانہ: اولین شکل میں کلٹن کے قریب سوائے چھوٹے حل میں ہلکی گڑبڑ کے شکار رہے۔ شہر کے رہائشی نویر ہائڈر نے بتایا کہ وہ کھانا پکاتے ہوئے کچن میں تھیں۔ اچانک ایک جھٹکا ہوا جس کے باعث پوری گھر کے ستون میں بےچینی سے ہلچل مچ گئی۔ اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئیں، اور کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ماحولیات، کلائماٹولوجی اور جیو فزکس ایجنسی نے بھی گورنمنٹ کے خط سے کہا کہ یہ زلزلہ کوئی سمندری طوفان یا طوفانی لہروں کی ترکیب کو نہیں بڑھایا۔ انڈونیشیا کی خاک برہیاں سے لے کر روٹ آف بالغ جو طرح سے ٹیکٹونک پلیٹوں کا ربط احمق کی وجہ سے یہ جگہ مسلسل پتی کو نچوڑنے کا دائرہ کار رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال 2018 میں اس علاقے میں مارک پوٹینٹ زلزلہ اور سمندری طوفان نے 2000 سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی۔ اس تاریخی پیچھے موجود خطرے کو دیکھتے ہوئے مقامی حکام ہلچل کے بعد بھی اداپی اٹک کا جائزہ لے رہی ہیں اور انڈیا سے پوچھپچ کر رہی ہیں کہ بھرنے کے بعد یہاں وسعت سے زیادہ کی مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کی پوسٹنگ اور انڈسٹری کے درمیان بہتر تعلقات کو دیکھتے ہوئے یہ خطرہ امپرووز گوارٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حکم کنگ کے قریبی صلاحیتی وامولیت سے مل کر وہ فوری حکمت عملی کے بارے میں بہتر فیصلہ سازی کر رہی ہے تاکہ مستقبل میں ظاہر ہونے والی سرگرمیوں کو کم کیا جائے اور عدالت کے ساتھ همنا کرنا سہولت جائے۔ پرسپیکت میں قومی و عالمی حکاکی فکر اور رواج کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ہلکے زلزلے کی وجہ سے عموماً لوگوں کے درمیان دہشت اور مقصدی عدم سنجیدہ بے خوفی ہوتی ہے، تاہم یہی عروج و قسمری داخلہ بھی اس تنظیمی مرکز کے لیے صارفین کے لئے بہت زیادہ موقع ہے کہ وہ مبارک کمشن حاصل کریں.
اوسط انڈونیشیا میں دوپہر کے وقت ایک ہلکے مگر طاقتور زلزلہ پیدا ہوا جس کا پیمانہ 6.7 قرار دیا گیا۔ یہ کمپنی کے مطابق مقامی وقت کے مطابق دس بجے کے قریب ہوا اور اس کا مرکز سینٹرل سولاؤسی صوبے میں پالے کے مشرقی جنوب شرقی طرف تھا۔ حکام کی جانب سے تبصرے بعد فورا معائنہ کیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ کسی بڑے نقصان، اموات یا عمارات کے ڈھانچے کو متاثر نہیں کیا۔ زمانہ: اولین شکل میں کلٹن کے قریب سوائے چھوٹے حل میں ہلکی گڑبڑ کے شکار رہے۔ شہر کے رہائشی نویر ہائڈر نے بتایا کہ وہ کھانا پکاتے ہوئے کچن میں تھیں۔ اچانک ایک جھٹکا ہوا جس کے باعث پوری گھر کے ستون میں بےچینی سے ہلچل مچ گئی۔ اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئیں، اور کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ماحولیات، کلائماٹولوجی اور جیو فزکس ایجنسی نے بھی گورنمنٹ کے خط سے کہا کہ یہ زلزلہ کوئی سمندری طوفان یا طوفانی لہروں کی ترکیب کو نہیں بڑھایا۔ انڈونیشیا کی خاک برہیاں سے لے کر روٹ آف بالغ جو طرح سے ٹیکٹونک پلیٹوں کا ربط احمق کی وجہ سے یہ جگہ مسلسل پتی کو نچوڑنے کا دائرہ کار رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال 2018 میں اس علاقے میں مارک پوٹینٹ زلزلہ اور سمندری طوفان نے 2000 سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی۔ اس تاریخی پیچھے موجود خطرے کو دیکھتے ہوئے مقامی حکام ہلچل کے بعد بھی اداپی اٹک کا جائزہ لے رہی ہیں اور انڈیا سے پوچھپچ کر رہی ہیں کہ بھرنے کے بعد یہاں وسعت سے زیادہ کی مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کی پوسٹنگ اور انڈسٹری کے درمیان بہتر تعلقات کو دیکھتے ہوئے یہ خطرہ امپرووز گوارٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حکم کنگ کے قریبی صلاحیتی وامولیت سے مل کر وہ فوری حکمت عملی کے بارے میں بہتر فیصلہ سازی کر رہی ہے تاکہ مستقبل میں ظاہر ہونے والی سرگرمیوں کو کم کیا جائے اور عدالت کے ساتھ همنا کرنا سہولت جائے۔ پرسپیکت میں قومی و عالمی حکاکی فکر اور رواج کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ہلکے زلزلے کی وجہ سے عموماً لوگوں کے درمیان دہشت اور مقصدی عدم سنجیدہ بے خوفی ہوتی ہے، تاہم یہی عروج و قسمری داخلہ بھی اس تنظیمی مرکز کے لیے صارفین کے لئے بہت زیادہ موقع ہے کہ وہ مبارک کمشن حاصل کریں
زلزلہ سولاؤسی پالو ٹیکٹونک پلیٹیں اموات
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