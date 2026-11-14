وسیم اکرم کا پٹ کمنز کے انکار پر حیرانی کا اظہار
وزیم اکرم نے پٹ کمنز کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بال ٹیمپرنگ اسکیلندر میں باؤلر کو بال میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔
اسکواڈ نے پاکستان کے سابق کپتان وسیم اکرم کا ردعمل سامنے آیا ہے جو آسٹریلیا کے کپتان پٹ کمنز کے بیانات کے خلاف ہیں۔ وسیم اکرم نے 2018 کے بال ٹیمپرنگ اسکیلندر کے حوالے سے پٹ کمنز کے دعویٰ پر حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ پٹ کمنز کا کہنا تھا کہ انہیں اس واقعے کے بارے میں معلومات نہیں تھیں۔ وسیم اکرم کا ماننا ہے کہ ایک باؤلر کے طور پر بال میں تبدیلی کو محسوس کرنا ناممکن نہیں ہے۔
پٹ کمنز کا اسکیلندر پر انکار
پٹ کمنز نے سابق آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجہ کے الزامات کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا ہے۔ عثمان خواجہ نے 2018 کے اسکیلندر میں شمولیت کا دعویٰ کیا تھا جس پر پٹ کمنز نے ردعمل ظاہر کیا۔ پٹ کمنز کا کہنا تھا کہ تمام کھلاڑیوں کو اس بات کی معلومات تھیں یہ دعویٰ غلط ہے۔ انہوں نے عثمان خواجہ کو اپنا دوست قرار دیا لیکن کہا کہ دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دوسرے کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکے۔Also readKP Governor Cancels Gold Mining Leases and Suspends Operations
پٹ کمنز نے سنڈنی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اس بات کا ثبوت ملنا ضروری ہے کہ تمام کھلاڑیوں کو علم تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ اس نوعیت کے الزامات کھیل کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پٹ کمنز کا موقف ہے کہ عثمان خواجہ کا کہنا کہ سب جانتے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے اس نتیجے پر پہنچنے سے انکار کر دیا۔
وسیم اکرم کا باؤلنگ تجزیہ
پاکستان کے اسٹار باؤلر وسیم اکرم کا ماننا ہے کہ بال ٹیمپرنگ کا پتہ چلنا ایک تجربہ کار باؤلر کے لیے کافی آسان ہے۔ وسیم اکرم نے کہا کہ بال کی سطح میں تبدیلی آنکھوں اور ہاتھوں دونوں سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پٹ کمنز کا کہنا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، ایک باؤلنگ نقطہ نظر سے غیر یقینی ہے۔ وسیم اکرم کا یہ ردعمل اس تنازعے میں اضافہ کر رہا ہے۔
تفصیلات کے مطابق وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ کسی بھی باؤلر کو بال کا وزن یا سطح میں تبدیلی کا احساس ہونا فطری ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر بال میں کسی چیز کو گریڈ کیا گیا ہو تو پچ پر اس کا واضح اثر نظر آتا ہے۔ وسیم اکرم کے مطابق اس قسم کے انکار کو سمجھنا مشکل ہے۔ ان کا نقطہ نظر کھیل کے تجربے پر مبنی ہے۔
معاملے کی حتمی صورتحال
اس سلسلے میں پٹ کمنز نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اسٹیو اسمتھ، ڈیوڈ وارنر اور کیمرون بینکرافت کو سخت سزا دی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سزا بہت زیادہ سخت تھی۔ پٹ کمنز کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ اس کی سزا میں نرمی کی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ مستقبل میں دوستی کا کیا ہوگا یہ ابھی واضح نہیں ہے۔
اسلام آباد میں اس واقعے پر مختلف تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وسیم اکرم اور پٹ کمنز کے درمیان یہ اختلافات اب کھیل کے عالمی منظر نامے پر چर्चा کا موضوع بن چکے ہیں۔ دونوں ہی اپنے اپنے تجربات اور حقائق کی روشنی میں اپنے موقف پر قائم ہیں۔ اس معاملے کا آگے کیا انجام نکلتا ہے یہ دیکھنا اہم ہو گا۔
آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تنازعہ کرکٹ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو رہا ہے۔ عثمان خواجہ کے الزامات اور پٹ کمنز کے انکار کے درمیان یہ بحث جاری رہے گی۔ وسیم اکرم کے تبصرے نے اس بحث کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ مستقبل قریب میں اس کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔
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